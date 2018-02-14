28-летний музыкант Анатолий Цой честно ответил на волнующих многих вопрос.

Долгое время светские сплетники судачили о романе солиста группы MBAND Анатолия Цоя и бывшей солистки группы «ВИА Гра» Анны Седоковой. Сами звезды лишь поддерживали интерес к своим отношениям, публикуя совместные снимки и давая неоднозначные комментарии. Фанаты гадали: какой разрез глаз они увидят, когда артистка наконец покажет фото сына. 14 февраля, в день запуска шоу «Сарахнэ» на СТС LOVE, 28-летний музыкант, который попробовал себя в роли телеведущего, честно ответил на волнующих многих вопрос.

«Все началось с проекта "Хочу к Меладзе", где мы и познакомились с Анечкой. Это было в 2014 году, и с тех пор великолепно общаемся! Мы многое пережили вместе, всегда поддерживаем друг друга в трудные моменты и радуемся хорошим. Ничего, кроме теплой дружбы, нас не связывает. Я безумно люблю этого человека, она действительно искренняя, добрая, замечательная девушка. Хороший друг и советчик. Я надеюсь, что мы сможем сохранить эту дружбу, несмотря ни на что. И очень хочу, чтобы у Ани все в жизни сложилось», — цитирует его слова «СтарХит».