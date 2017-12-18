35-летняя Анна Седокова не показывала поклонникам лицо маленького сына Гектора — до сих пор.

Певица Анна Седокова наконец решилась принять участие в семейной фотосессии — со старшей дочерью Алиной, сыном Гектором (которому нет еще и года), а также домашними любимцами. Должно быть, младшая дочка звезды Моника сейчас проводит время с отцом Максимом Чернявским, поскольку ее в первой фотосессии брата, увы, нет.

«Нашей Монички не хватает, но скоро мы будем все вместе. Вы себе не представляете, какого это было привлечь внимание двух детей и двух собак для фото. Я никогда не знала, что быть мамой сына это так... Хотя, об этом давайте позднее. Ведь теперь будет много фото, обещаю», — подписала Анна снимок обложки нового номера журнала Hello! (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред).

Напомним, Седокова до сих пор не раскрывает имя экс-возлюбленного, от которого родила сына. Многие считают, что отцом Гектора является молодой московский бизнесмен Артем Комаров.

Также некоторые поклонники предполагали, что Анна закрутила страстный роман с певцом участником группы MBAND Анатолием Цоем и родила ребенка именно ему. Однако новая фотосессия расставила все точки над i — судя по снимку очаровательного Гектора анфас, видно, что он совсем не похож на Анатолия.

Фото: Instagram