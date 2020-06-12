Выжившая после удара молнии Шэрон Стоун показала, как выглядела 55 лет назад
Фото: Instagram Шэрон Стоун
Накануне британский комик Бретт Гольдштейн опубликовал подкаст, в котором голливудская актриса Шэрон Стоун рассказала, как чуть не погибла от удара молнии во время грозы.
«Я находилась дома, у нас был собственный колодец. Когда я наполняла водой утюг и держала одну руку на кране, в колодец попала молния. Воду осветила яркая вспышка, а меня подбросило в воздух и я перелетела через всю кухню, ударилась об холодильник. Сказать, что я была в шоке — ничего не сказать», — вспоминает звезда. Бездыханную Шэрон нашла ее мать, привела в чувства и отвезда в больницу, где врачи, сделавшие пациентке кардиограмму, сообщили: ее тело было наэлектризовано.
Когда мисс Стоун была подростком, она также чуть не погибла, врезавшись в бельевую веревку — если бы травма, которую она получила, была более глубокой и затронула яремную вену, все могло бы закончиться очень плачевно.
Смерть преследовала Шэрон Стоун на протяжении всей ее жизни: в сентябре 2001 года она вдруг увидела яркую вспышку света, которая стала ее затягивать в себя. Оказалось, что это был инсульт — женщина перенесла клиническую смерть, увидев знакомых людей, которые давно были мертвы, но все же вернулась обратно в свое тело. Долгое время актриса восстанавливалась, не могла продолжать заниматься профессией, ей перестали предлагать роли.
Сейчас Шэрон Стоун вновь востребована, наслаждается жизнью, воспитывает приемных сыновей и работает над мемуарами.
Фото и видео: Instagram
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