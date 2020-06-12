Выжившая после удара молнии Шэрон Стоун показала, как выглядела 55 лет назад

Накануне британский комик Бретт Гольдштейн опубликовал подкаст, в котором голливудская актриса Шэрон Стоун рассказала, как чуть не погибла от удара молнии во время грозы.

«Я находилась дома, у нас был собственный колодец. Когда я наполняла водой утюг и держала одну руку на кране, в колодец попала молния. Воду осветила яркая вспышка, а меня подбросило в воздух и я перелетела через всю кухню, ударилась об холодильник. Сказать, что я была в шоке — ничего не сказать», — вспоминает звезда. Бездыханную Шэрон нашла ее мать, привела в чувства и отвезда в больницу, где врачи, сделавшие пациентке кардиограмму, сообщили: ее тело было наэлектризовано.

Когда мисс Стоун была подростком, она также чуть не погибла, врезавшись в бельевую веревку — если бы травма, которую она получила, была более глубокой и затронула яремную вену, все могло бы закончиться очень плачевно.