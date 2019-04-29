Выступления «для своих» и торт дешевле 100 тысяч: инсайдеры рассказали о «скромном» юбилее Аллы Пугачевой

Юбилей Аллы Пугачевой стал одним из самых обсуждаемых событий месяца. Помимо официальных мероприятий состоялась и вечеринка «для своих», на которую было приглашено по звездным меркам совсем немного гостей — не более 200 человек.
Праздник получился камерным. 20 апреля Примадонна лично встречала родных и близких в элитном ресторане на Рублевке. Фотозона с портретами юбилярши, украшенный золотой короной торт — за все отвечали малоизвестные в звездных кругах декораторы, торт готовила «семейный» кондитер, стоимость готового продукта, согласно ее прайсу, от 2 тысяч рублей за килограмм.
На сцену вышли друзья артистки — Николай Басков, Филипп Киркоров, Валентин Юдашкин. С Кристиной Орбакайте Примадонна спела дуэтом.
На мероприятии были замечены Дмитрий Медведев с супругой, Валентина Матвиенко, Галина Волчек, Игорь Николаев с Юлией Проскуряковой, Игорь Крутой, Татьяна Тарасова, Семен Могилевский, Алина Редель и многие другие — сообщает «СтарХит», публикуя эксклюзивные фотографии.
Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что прием обошелся звездной семье более, чем в миллион рублей.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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