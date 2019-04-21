Многоярусный торт и звездные гости: друзья устроили банкет в честь юбилея Аллы Пугачевой

Вечером 20 апреля в одном из элитных ресторанов на Рублевке прошел банкет по случаю 70-летия Аллы Пугачевой. Как сообщает «Комсомольская правда», прием на 150 гостей, организованный друзьями именинницы, обошелся более, чем в миллион рублей. Среди гостей вечера были не только члены семьи и звездные друзья Аллы Борисовны. На огонек заглянули премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев с супругой Светланой, а также председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Какой же вчера был необыкновенный, щемяще-трогательный прекрасный вечер! Какие искренние слова самые близкие люди говорили нашей любимой Алле! И как чисто, сильно, ярко и молодо звучал Её голос! Я очень люблю именно КОМПОЗИТОРА И ПОЭТА Аллу Пугачёву! А песня «Самолёты улетают»(музыка и стихи #аллапугачева ) - одна из самых любимых!» — поделился впечатлениями от праздника Игорь Николаев.