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Многоярусный торт и звездные гости: друзья устроили банкет в честь юбилея Аллы Пугачевой

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я выбрал вместо рекламы.
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Ида Достман, Алла Пугачева и Александр Достман

Фото: Instagram Иды Достман
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Друзья Примадонны устроили пышный прием в честь ее дня рождения.

Вечером 20 апреля в одном из элитных ресторанов на Рублевке прошел банкет по случаю 70-летия Аллы Пугачевой. Как сообщает «Комсомольская правда», прием на 150 гостей, организованный друзьями именинницы, обошелся более, чем в миллион рублей. Среди гостей вечера были не только члены семьи и звездные друзья Аллы Борисовны. На огонек заглянули премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев с супругой Светланой, а также председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Какой же вчера был необыкновенный, щемяще-трогательный прекрасный вечер! Какие искренние слова самые близкие люди говорили нашей любимой Алле! И как чисто, сильно, ярко и молодо звучал Её голос! Я очень люблю именно КОМПОЗИТОРА И ПОЭТА Аллу Пугачёву! А песня «Самолёты улетают»(музыка и стихи #аллапугачева ) - одна из самых любимых!» — поделился впечатлениями от праздника Игорь Николаев.

Филипп Киркоров и Валентин Юдашкин вышли на сцену, чтобы исполнить песню из кинофильма «Формула любви», а на рояле им аккомпанировал маэстро Николай Басков.

Вечер был наполнен музыкой. Кроме Филиппа Киркорова и Валентина Юдашкина, своими выступлениями гостей порадовали Кристина Орбакайте, Никита Пресняков и Максим Галкин. Супруга Михаила Жванецкого, также присутствовавшая среди гостей праздника, показала в Facebook выступление именинницы с песней «Любовь, похожая на сон».

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Музыкальный критик «Московского Комсомольца» Артур Гаспарян показал четырехъярусный торт, выполненный в красно-белых цветах и украшенный коронами и розами.

Подруга Аллы Борисовны Алина Редель поделилась в Facebook несколькими снимками с гостями вечера – Нелли Кобзон, Галиной Волчек и Татьяной Тарасовой.

Больше о жизни Аллы Пугачевой вы можете прочитать здесь.

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram, Facebook

Видео: Instagram

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