Высокие скулы и завидная растяжка: 18-летняя Саша Стриженова продолжила эксперименты с внешностью перед фотокамерой

На днях дочь Екатерины и Александра Стриженовых похвасталась новой стрижкой. Сегодня — продемонстрировала необычный для себя макияж. Визажист подчеркнул скулы модели с помощью хайлайтера, а фотограф усилил эффект с помощью света.

«Прошла пробы в новую часть кунг-фу панды», — пошутила Саша над своей позой.