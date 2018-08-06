Высокие скулы и завидная растяжка: 18-летняя Саша Стриженова продолжила эксперименты с внешностью перед фотокамерой

На днях дочь Екатерины и Александра Стриженовых похвасталась новой стрижкой. Сегодня — продемонстрировала необычный для себя макияж. Визажист подчеркнул скулы модели с помощью хайлайтера, а фотограф усилил эффект с помощью света.
«Прошла пробы в новую часть кунг-фу панды», — пошутила Саша над своей позой.
«Гимнасточка», «Сногсшибательная девушка», «Красотка до невозможности», «Опасная», «Очень красивая», «Если распечатать все комплименты, которых вы достойна.- Россия останется без леса», «Вся в маму», — комментируют подписчики и друзья.
Фото: instagram