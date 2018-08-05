logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Студентка МГУ Саша Стриженова похвасталась новой стрижкой

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Фото из Instagram Александры Стриженовой

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Дочь Екатерины и Александра Стриженовых распрощалась с длинными волосами в честь поступления в престижное учебное заведение.

В этом году последний школьный звонок прозвенел для младшей дочери Екатерины и Александра Стриженовых — 17-летней Александры. В многочисленных интервью девушка рассказывала о своем желании учиться в МГУ, а сегодня Саша похвасталась, что ее мечта сбылась — вчерашняя школьница стала студенткой Высшей школы современных социальных наук МГУ. В честь поступления в главный ВУЗ страны дочь знаменитых телеведущих приняла решение изменить цвет и длину волос: «Наконец-то и для меня началось лето. Теперь могу официально заявить: этот трудный экзаменационный период окончен, я студент МГУ!!!👩🏽‍🎓 и я безумно счастлива!❤️ p.s. долой длинные волосы!😂💇🏼‍♀️💁🏼‍♀️».

Подписчики поздравили Александру с поступлением в престижный университет и оценили новую прическу: «Ура! ♥️ дальше ещё сложнее, но интереснее! Люблю», «Поздравляю! Будь всегда счастливая и жизнерадостная», «Молодчина, успехов в учебе. Впереди интересная студенческая жизнь, ахх!!!!», «Поздравляю, Саша❤️удачи тебе во всём! Очень красивая причёска», «Тебе идёт с такой стрижкой», «Поздравляю с зачислением, Александра! 🎉🎉🎉 Вам очень идёт 😻😻😻 такая стрижка!», «Сашуля, молодец 👍 легкой учебной дороги 👏 ты молодец, прическа 👍», «Поздравляем, Александра!!! Стрижка стильная !!!», «Ого! Смело! Но очень круто 😍👸🏼 Поздравляю! 🎉», «Саша, ты большая молодчина!!! Поздравляю!!! Красотка!!!!».

Фото: instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...