Студентка МГУ Саша Стриженова похвасталась новой стрижкой

Подписчики поздравили Александру с поступлением в престижный университет и оценили новую прическу: «Ура! ♥️ дальше ещё сложнее, но интереснее! Люблю», «Поздравляю! Будь всегда счастливая и жизнерадостная», «Молодчина, успехов в учебе. Впереди интересная студенческая жизнь, ахх!!!!», «Поздравляю, Саша❤️удачи тебе во всём! Очень красивая причёска», «Тебе идёт с такой стрижкой», «Поздравляю с зачислением, Александра! 🎉🎉🎉 Вам очень идёт 😻😻😻 такая стрижка!», «Сашуля, молодец 👍 легкой учебной дороги 👏 ты молодец, прическа 👍», «Поздравляем, Александра!!! Стрижка стильная !!!», «Ого! Смело! Но очень круто 😍👸🏼 Поздравляю! 🎉», «Саша, ты большая молодчина!!! Поздравляю!!! Красотка!!!!».