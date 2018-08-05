Студентка МГУ Саша Стриженова похвасталась новой стрижкой

В этом году последний школьный звонок прозвенел для младшей дочери Екатерины и Александра Стриженовых — 17-летней Александры. В многочисленных интервью девушка рассказывала о своем желании учиться в МГУ, а сегодня Саша похвасталась, что ее мечта сбылась — вчерашняя школьница стала студенткой Высшей школы современных социальных наук МГУ. В честь поступления в главный ВУЗ страны дочь знаменитых телеведущих приняла решение изменить цвет и длину волос: «Наконец-то и для меня началось лето. Теперь могу официально заявить: этот трудный экзаменационный период окончен, я студент МГУ!!!👩🏽🎓 и я безумно счастлива!❤️ p.s. долой длинные волосы!😂💇🏼♀️💁🏼♀️».
Подписчики поздравили Александру с поступлением в престижный университет и оценили новую прическу: «Ура! ♥️ дальше ещё сложнее, но интереснее! Люблю», «Поздравляю! Будь всегда счастливая и жизнерадостная», «Молодчина, успехов в учебе. Впереди интересная студенческая жизнь, ахх!!!!», «Поздравляю, Саша❤️удачи тебе во всём! Очень красивая причёска», «Тебе идёт с такой стрижкой», «Поздравляю с зачислением, Александра! 🎉🎉🎉 Вам очень идёт 😻😻😻 такая стрижка!», «Сашуля, молодец 👍 легкой учебной дороги 👏 ты молодец, прическа 👍», «Поздравляем, Александра!!! Стрижка стильная !!!», «Ого! Смело! Но очень круто 😍👸🏼 Поздравляю! 🎉», «Саша, ты большая молодчина!!! Поздравляю!!! Красотка!!!!».
Фото: instagram