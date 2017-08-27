Фигуре Юлии Высоцкой монут позавидовать даже молоденькие девушки

Российские СМИ снова обсуждают фигуру Юлии Высоцкой. 16 августа звезда отметила 44-летие, и сейчас — отдыхает у моря. В блоге актрисы и телеведущей появился снимок, на котором она «выглядит настолько молодо, что даст фору любой 20-летней девушке», — уверена пресса.

«Остановись мгновение...», — именно такой символичной фразой подписала снимок звезда, добавив скромно: "Все дело в шляпе. «Юлия, выглядите потрясающе», — комментируют восторженные подписчики.

Все дело — не только «в шляпе» или в отличной форме звезды, но и в позе, которую она выбрала для фотографии. Правильно подобранный наряд также подчеркивает лишь достоинства Юлиной фигуры.

Напомним, что супруга Андрея Кончаловского всерьез увлечена спортом и старается следить за своим питанием. Звезда позволяет себе и слабости — есть на ночь, не отказываться от шоколада и кофе. «#хочуибуду #яестьточтояем», — такими тегами она отмечает аппетитные блюда в своем блоге.

Фото: instagram.com