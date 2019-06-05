Высокие отношения: бывшая и нынешняя жены Тиграна Кеосаяна отдыхают вместе

Бывшая жена Тиграна Кеосаяна – актриса Алена Хмельницкая провела вечер в компании нынешней любимой женщины режиссера – редактора Russia Today Маргариты Симоньян. Они встретились на вечеринке по поводу дня рождения одного из самых модных ресторанов столицы.

В Instagram обеих женщин появились совместные фото.

Свой снимок Маргарита подписала так: На 20-летии лучшего ресторана Москвы лучшие девушки Москвы:) Втроем». Алена перепостила сообщение на своей странице.