«Я не готова быть беременной на свадьбе»: Маргарита Симоньян объяснила, почему до сих пор не вышла замуж за Тиграна Кеосаяна

Отношения Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна начались, когда режиссер состоял в браке с Аленой Хмельницкой. «Мы оба работали на телевидении, еще и армяне оба. Я была не в его вкусе. Такое бесполое существо, руководитель. Мы дружили, занимались общими проектами, он учил меня писать сценарии. И в какой-то момент Тигран сказал, что чувствует, что мы созданы друг для друга. А мы даже не целовались еще», — вспомнила Симоньян.

Тем не менее, Маргарите удалось наладить теплые отношения с бывшей супругой Кеосаяна, актрисой Аленой Хмельницкой, на которой он был женат более двадцати лет: «Алена сделала первый шаг и я восхищаюсь её мудростью! Она сказала Тиграну, мол, пусть Рита тоже приезжает и мы вместе потусуемся. Он мне об этом сказал, а я подумала, может он неправильно понял? И я решила уточнить у неё лично». Журналистка отметила, что семейные праздники и даже отпуска часто проводит в компании бывшей жены Тиграна и их дочерей.

Напомним, Алена Хмельницкая воспитывает двух дочерей от Тиграна Кеосаяна — 24-летнюю Александру и 8-летнюю Ксению. Вместе с Маргаритой Симоньян режиссер растит 5-летнюю Маргариту и 4-летнего Баграта.