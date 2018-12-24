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«Я не готова быть беременной на свадьбе»: Маргарита Симоньян объяснила, почему до сих пор не вышла замуж за Тиграна Кеосаяна

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян

Фото: Instagram Маргариты Симоньян
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Главный редактор портала Russia Today стала героиней нового выпуска шоу «Секрет на миллион».

39-летняя Маргарита Симоньян нечасто рассказывает о личной жизни. Более шести лет журналистка счастлива в отношениях с режиссером Тиграном Кеосаяном. Пара воспитывает двоих детей, а через несколько месяцев у них появится третий наследник.

В разговоре с Лерой Кудрявцевой в шоу «Секрет на миллион» Маргарита честно рассказала, почему до сих пор не вышла замуж за своего возлюбленного: «Я никогда не была замужем. Но наш владыка (настоятель армянской церкви — прим.ред.) вправил мне мозги. Мы решили что поженимся, но у меня умерли обе бабушки в один год. Перенесли, но на эту дату выпало важное политическое событие. Перенесли опять, и тут я узнаю, что беременна. А я не готова быть беременной на свадьбе».

Отношения Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна начались, когда режиссер состоял в браке с Аленой Хмельницкой. «Мы оба работали на телевидении, еще и армяне оба. Я была не в его вкусе. Такое бесполое существо, руководитель. Мы дружили, занимались общими проектами, он учил меня писать сценарии. И в какой-то момент Тигран сказал, что чувствует, что мы созданы друг для друга. А мы даже не целовались еще», — вспомнила Симоньян.

Тем не менее, Маргарите удалось наладить теплые отношения с бывшей супругой Кеосаяна, актрисой Аленой Хмельницкой, на которой он был женат более двадцати лет: «Алена сделала первый шаг и я восхищаюсь её мудростью! Она сказала Тиграну, мол, пусть Рита тоже приезжает и мы вместе потусуемся. Он мне об этом сказал, а я подумала, может он неправильно понял? И я решила уточнить у неё лично». Журналистка отметила, что семейные праздники и даже отпуска часто проводит в компании бывшей жены Тиграна и их дочерей.

Напомним, Алена Хмельницкая воспитывает двух дочерей от Тиграна Кеосаяна — 24-летнюю Александру и 8-летнюю Ксению. Вместе с Маргаритой Симоньян режиссер растит 5-летнюю Маргариту и 4-летнего Баграта.

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: Anatoly Lomokhov, Pravda Komsomolskaya, Valery Lukyanov/Globallookpress, Instagram

Видео: Instagram

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