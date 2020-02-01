«Выходной – не повод пропускать»: 50-летняя Лада Дэнс показала, как занимается антигравити-йогой

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Выходной не повод пропускать 💪🏼 ⠀ 💭Мне интересно сколько у меня спортивных подписчиков? Пишите в комментариях каким спортов вы занимаетесь? 👇🏻 ⠀ #спорт#выходные#качаемсладойдэнс