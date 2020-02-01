«Выходной – не повод пропускать»: 50-летняя Лада Дэнс показала, как занимается антигравити-йогой
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Фото: Instagram Лады Дэнс
Поклонники восхищаются подтянутой фигурой 50-летней Лады Дэнс. Для поддержания формы артистка занимается в тренажерном зале, а также популярным видом йоги — на воздушных полотнах или гамаках. В своем Instagram певица опубликовала несколько кадров со своей тренировки: «Выходной — не повод пропускать 💪🏼#спорт#выходные#качаемсладойдэнс».
«Ладуся , ты такаяяяя молодец!», «Здорово!👍 Какая Вы молодец!!! На вас всегда приятно смотреть! Так держать!!!», «Лада, Вы, как всегда прекрасны!!! Я в спорте ничего не понимаю, потому что им не занимаюсь. Но этот гамачок мне понравился. Мне кажется, там можно с удовольствием поспать))))», «Удивляюсь, вы почти не изменились с 90х! И с таким же запалом работаете! Что вам помогает так сохраняться ? Я тоже, кстати, люблю йогу», — комментируют подписчики.
А вы занимаетесь спортом?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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