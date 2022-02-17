Вячеслав Малежик признался, что внучки называют его по имени: «Кокетливо прячу свой возраст»
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Фото: Марина Коваленкова/ личный архив Вячеслава Малежика
Вячеслав Малежик за свою долгую карьеру написал сотни песен, многие из которых стали шлягерами. Непростое время постоянных изоляций и карантинов маэстро тоже использовал с максимальной творческой выгодой.
«Мы с моим соавтором сочинили столько песен, что хватило бы на пять альбомов», — признался композитор в интервью Passion.ru.
Вячеслав Малежик не скрывает, что часто советуется с женой Татьяной по поводу новых мелодий. Но, когда муза посещает среди ночи, он не рискует будить любимую: «Понимаю, что из-под одеяла раздается шипение, созвучное с шипением змеи, которая готова к атаке. И поэтому я предусмотрительно оставляю свои творческие поиски до утра».
Вячеслав и Татьяна Малежик женаты почти полвека. У них двое взрослых сыновей Никита и Иван и внучки. Композитор признается, что девочки называет его и бабушку по имени. «Хотя я в какой-то умной книге читал, что не надо, чтобы внуки называли деда с бабкой по именам. Мои меня называют Славой, а жену Татьяной. При этом панибратства нет. Может быть, мы кокетливо пытаемся спрятать так свой возраст, хотя отдаем себе отчет, сколько в паспорте натикало годков», — говорит он.
В интервью Вячеслав Малежик также рассказал, кого считает гениальным творцом, как относится к молодым артистам, с кем их них мог бы записать песню, как отметит юбилей и о многом-многом другом. Подробности — на сайте Passion.ru.
Фото и видео: Asya Chepurina, Viktor Chernov, Evguenii Matveev, Anatoly Lomokhov/ Global Look press, Марина Коваленкова/ личный архив Вячеслава Малежика