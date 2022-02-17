Вячеслав Малежик признался, что внучки называют его по имени: «Кокетливо прячу свой возраст»

Вячеслав Малежик за свою долгую карьеру написал сотни песен, многие из которых стали шлягерами. Непростое время постоянных изоляций и карантинов маэстро тоже использовал с максимальной творческой выгодой.

«Мы с моим соавтором сочинили столько песен, что хватило бы на пять альбомов», — признался композитор в интервью Passion.ru.

Вячеслав Малежик не скрывает, что часто советуется с женой Татьяной по поводу новых мелодий. Но, когда муза посещает среди ночи, он не рискует будить любимую: «Понимаю, что из-под одеяла раздается шипение, созвучное с шипением змеи, которая готова к атаке. И поэтому я предусмотрительно оставляю свои творческие поиски до утра».