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Вячеслав Малежик признался, что внучки называют его по имени: «Кокетливо прячу свой возраст»

17 февраля звезда российской эстрады отмечает 75-летие. Незадолго до дня рождения Вячеслав Малежик дал большое интервью Passion.ru. В нем создатель десятков шлягеров рассказал, как относится к современной музыке, ходит ли молодежь на его концерты и, конечно, о личном.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Вячеслав Малежик

Фото: Марина Коваленкова/ личный архив Вячеслава Малежика

Вячеслав Малежик за свою долгую карьеру написал сотни песен, многие из которых стали шлягерами. Непростое время постоянных изоляций и карантинов маэстро тоже использовал с максимальной творческой выгодой.

«Мы с моим соавтором сочинили столько песен, что хватило бы на пять альбомов», — признался композитор в интервью Passion.ru.

Вячеслав Малежик не скрывает, что часто советуется с женой Татьяной по поводу новых мелодий. Но, когда муза посещает среди ночи, он не рискует будить любимую: «Понимаю, что из-под одеяла раздается шипение, созвучное с шипением змеи, которая готова к атаке. И поэтому я предусмотрительно оставляю свои творческие поиски до утра».

Вячеслав и Татьяна Малежик женаты почти полвека. У них двое взрослых сыновей Никита и Иван и внучки. Композитор признается, что девочки называет его и бабушку по имени. «Хотя я в какой-то умной книге читал, что не надо, чтобы внуки называли деда с бабкой по именам. Мои меня называют Славой, а жену Татьяной. При этом панибратства нет. Может быть, мы кокетливо пытаемся спрятать так свой возраст, хотя отдаем себе отчет, сколько в паспорте натикало годков», — говорит он.

В интервью Вячеслав Малежик также рассказал, кого считает гениальным творцом, как относится к молодым артистам, с кем их них мог бы записать песню, как отметит юбилей и о многом-многом другом. Подробности — на сайте Passion.ru.

Фото и видео: Asya Chepurina, Viktor Chernov, Evguenii Matveev, Anatoly Lomokhov/ Global Look press, Марина Коваленкова/ личный архив Вячеслава Малежика

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