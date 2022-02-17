Вячеслав Малежик — о счастливом браке: «У нас с женой не медовый месяц, а медовый век!»
Passion.ru: Вячеслав Ефимович, поздравляем вас с юбилеем. Приближаясь к знаменательной дате, ставите ли вы себе планы на ближайшие 5-10 лет?
Вячеслав Малежик: Последние события, связанные с ковидом и с общей обстановкой вокруг него, приучили жить по факту. И строить какие-то долгосрочные планы не хочется. Я живу надеждой, что удовольствие от сочинительства, песнопений и для самого себя, и для зрителя не пропадет и я буду получать ближайшие 5-10 лет это удовольствие. А стало быть, я буду жить.
Passion.ru: Вы рассказывали, что период самоизоляции стал для вас творчески плодотворным. Вы много времени проводили дома и за короткий период написали столько песен, которых хватило бы на несколько альбомов. Известно, что даже самые талантливые авторы со временем «исписываются» и много лет исполняют любимые слушателями, но все же неновые песни. У вас, похоже, ситуация иная… В чем вы находите вдохновение?
Вячеслав Малежик: Я не люблю таких высоких фраз — «Где черпаете вдохновение»… Каждый раз по-разному происходило во время самоизоляции. Песен действительно было написано на пять альбомов. Какие-то песни я делал, просто чтобы чувствовать себя занятым. Я трудоголик по природе, и чтобы чувствовать, что я занимаюсь любимым делом, я иногда садился за письменный стол, следуя заповедям своих предшественников, которые говорили: «Ни дня без строчки».
Иногда это происходило, оттого что я своего соавтора Юрия Петрович Ремесника заставлял работать, потому что он очень тяжело переживал свои взаимоотношения с ковидом. И я, чтобы отогнать от него эти дурные мысли, заставлял его придумывать новые стихи. Он их придумывал, а я, чтобы у него не было ощущения, что он работает просто в ящик стола, сочинял на эти стихи мотивчики, и получились неожиданно приличные песни, которые я показывал своим коллегам. И они мне помогали записывать эти пластинки. Таким образом как-то, в силу того что многие были свободны от гастрольных и прочих планов, они шли мне навстречу.
В частности, последний альбом, который как раз выйдет в день моего юбилея, я назвал «По-приятельски», потому что он сделан без всякой финансовой составляющей. Люди, с которыми я делал этот альбом, были мне близки и музыкально, и духовно. Просто мы подставили друг другу плечо, чтобы нас не сдула непогода нынешнего времени.
Фото: Фото Марины Коноваленковой из личного архива Вячеслава Малежика
Passion.ru: В последние два года многие знаменитости жалуются на нехватку денег из-за отсутствия концертов. Как вы относитесь к подобным излияниям?
Вячеслав Малежик: Однажды я начал отвечать на подобный вопрос, после чего последовал комментарий: «Значит, вы считаете себя знаменитостью?» (Смеется.) Так вот, я на сегодняшний день себя к знаменитостям не отнесу. Знаменитости сейчас другие — Бузовы-Милохины-Моргенштерны.
Я считаю себя крепким музыкантом в первую очередь. И я старался, исходя из ситуации, в которую попал не только я, но и вся страна, чувствовать себя гражданином и старался не ныть. Опять же я взрослый дядька, и с меня кто-то берет пример, распускать нюни, я считал, не лучшее в этой ситуации.
Passion.ru: Вы относитесь к тому поколению артистов, песни которых знают, любят и поют десятилетиями. Творчество многих современных исполнителей вряд ли останется в истории. Как бы вы охарактеризовали процесс, который сейчас происходит на эстраде?
Вячеслав Малежик: Не знаю, как охарактеризовать. Это не мое дело, это скорее дело прессы и музыкальных критиков. А я же соглашусь с их характеристиками и мнением или нет. Либо это должны делать люди, которые продают эту музыку, чтобы понимать, в какой раздел своего магазина положить эти записи.
Passion.ru: Как думаете, почему Бузовы-Милохины-Моргенштерны имеют такой оглушительный успех и зарабатывают миллионы?
Вячеслав Малежик: Я довольно долгое время понимал, как делается шлягер, популярная музыка. Где-то лет 10-12 назад я вдруг осознал, что не понимаю, как делается нынешняя музыка, которая нравится молодым. И понял, что я уже ушел, по выражению господина Тургенева, в поколение отцов.
И, в общем-то, надо искать радости в своем поколении, не фига мне ловить кайфы, которые ловят молодые люди. Не хочется мне подсаживаться на тот музыкальный кайф, которым «колются» молодые, чтобы объяснить, что же в нем хорошего.
Passion.ru: Вячеслав Ефимович, на ваши концерты ходит молодежь? Как привлечь внимание молодой аудитории к действительно качественной музыке и стоит ли делать это насильно?
Вячеслав Малежик: На мои концерты ходят молодые люди, но думаю, что все-таки их изначально приводят родители. Иногда мне, правда, удается за время одного выступления обратить этих молодых людей в свою «религию», и они начинают ходить на мои концерты уже самостоятельно. Могу похвастаться, даже приезжают из других городов.
Что касается второй части вопроса, то насильно мил не будешь, фраза известная. И потом, если ты начнешь интенсивно кого-то ругать или сильно восхвалять себя, то тебя моментально обвинят, что ты страшный завистник и, кроме какой-то желчи, ничего не имеешь. А у меня иногда песни получаются. Я считаю, что обратить в свою музыкальную религию можно только качеством материала.
Фото: Фото Марины Коноваленковой из личного архива Вячеслава Малежика
Passion.ru: Как думаете, какие песни будут звучать на фестивале «Песня года», допустим, лет через 20?
Вячеслав Малежик: Когда-то еще школьником я читал всякую фантастическую литературу, и там описывался XXI век, в котором мы сейчас живем. И иллюстраторы там рисовали людей, которые катались на велосипедах по небу, летающие рыбы, что-то там и сбоку бантик. И все эти предвосхищения фантастов на деле не сбылись, но развилась информатика, гаджеты и всякие IT-технологии. Причем с такой силой, что диву даешься.
Во всяком случае в моей голове не укладывается тот скачок, который произошел в развитии информационных технологий. Я не фантаст и даже не знаю, какой будет музыка будущего. Мне не хотелось бы, чтобы в материале исчезали человеческие качества.
Сейчас очень много электронной музыки, компьютеры уже сочиняют эту музыку, аранжируют и сами играют. Мне бы хотелось, чтобы во всем этом участвовала душа человека, человеческий талант. Та самая «Муза Соломоновна», которая иногда является ко мне среди ночи или днем, чтобы помочь мне написать новую песню.
Passion.ru: Ваши песни поют знаменитости первой величины. А с кем из артистов нового поколения вы бы хотели поработать?
Вячеслав Малежик: Ну если бы кто-то сам нашел и вышел с предложением… Кого-то «охмурять» самому мне просто лень (смеется).
Если кому-то из молодых нравится, что я делаю, ради бога, мы можем что-то сделать. Я открыт к разговору и экспериментам. Могу в этом поучаствовать, нашел бы среди своих песен ту, в которую органично, например, вписался бы рэп, который бы прочитал молодой человек или девушка, высказывающие свою точку зрения. Которая была бы антитезой того, о чем я пою сам.
Фото: Фото Марины Коноваленковой из личного архива Вячеслава Малежика
Passion.ru: Есть у вас любимый композитор, певец, чье творчество радует ваш слух?
Вячеслав Малежик: Леннон, Маккартни, во-первых. Во-вторых, очень нравится мне Иоганн Себастьян Бах, а еще больше, пожалуй, Вольфганг Амадей Моцарт и Людвиг ван Бетховен. А из российских классиков первым назову даже не Чайковского, а Бородина. А уже вторым Петра Ильича.
Passion.ru: Ваши внучки поют ваши песни? Какие их любимые?
Вячеслав Малежик: Не думаю, что они их поют. Они вообще ко мне не относятся как к величине, у которой вы берете интервью. Хотя я в какой-то умной книге читал, что не надо, чтобы внуки называли деда с бабкой по именам.
Мои меня называют Славой, а жену Татьяной. При этом панибратства нет. Может быть, мы кокетливо пытаемся спрятать так свой возраст, хотя отдаем себе отчет, сколько в паспорте натикало годков.
Passion.ru: Поговорим немного о личном. Вы женаты уже 45 лет. Браки, когда оба супруга — люди творческие, часто дают трещину. Ваша жена Татьяна — актриса. Как вам удалось найти баланс в профессии и семейной жизни?
Вячеслав Малежик: А мы просто трещины, которые возникали в нашей жизни, использовали как часть дизайна наших отношений. И это не мешало нам нисколько. На самом деле я считаю, что в каждой ситуации нужно минусы стараться обратить в плюсы.
И то, что нам приходилось часто расставаться в связи с тем, что у меня были гастроли, и то, что Татьяна работала в театре и за ней по пьесе и вообще ухаживали мужчины, это, с одной стороны, подогревало наши отношения. А с другой стороны, когда я уезжал и мы отдыхали друг от друга, скучали, у нас на протяжении долгих лет продолжался этот медовый месяц, который продолжается до сих пор. Введем новый термин: у нас медовый век!
Фото: Фото из личного архива Вячеслава Малежика
Passion.ru: У многих гениев жены были не только музами, но и первыми читателями-слушателями-критиками. Советуетесь ли вы с супругой, когда работаете над очередной песней?
Вячеслав Малежик: Ну так это у гениев, понимаете (смеется). Я себя могу назвать способным, наверное, музыкантом и сочинителем. Даже слово «талант» я к себе с осторожностью мог бы применить. С женой, естественно, советуюсь, но иногда, когда среди ночи я прихожу показать ей новую песню, понимаю, что из-под одеяла раздается шипение, созвучное с шипением змеи, которая готова к атаке. И поэтому я предусмотрительно оставляю свои творческие поиски до утра.
Passion.ru: Крепкие семьи часто обрастают своими особыми традициями. Есть ли они у вас?
Вячеслав Малежик: Наша традиция с женой — отсутствие традиций.
Passion.ru: В свой день рождения вы даете концерт. Готовите ли для зрителей какой-то сюрприз в ваш праздник?
Вячеслав Малежик: Я всегда пою живьем и не буду врать, сейчас я немного приболел. И думаю, что до концерта какие-то симптомы еще не пройдут. Надеюсь, что зрители помогут мне излечить остатки хвори и мы сообща сделаем концерт, чтобы он достойно прозвучал и было не стыдно, если его кто-то выложит в интернет. А если кто-то не попадет на мой концерт в день рождения, буду рад встретиться 7 марта и 15 апреля на моих выступлениях в клубе «Петрович».
Passion.ru: Вячеслав Ефимович, как вы будете отмечать юбилей? Каких подарков ждете от близких?
Вячеслав Малежик: От близких жду, что они придут и меня поцелуют. И что не будут сильно доставать с выпивкой (смеется).
Фото: Марина Коноваленкова и личный архив Вячеслава Малежика