Вячеслав Малежик — о счастливом браке: «У нас с женой не медовый месяц, а медовый век!»

Passion.ru: Вячеслав Ефимович, поздравляем вас с юбилеем. Приближаясь к знаменательной дате, ставите ли вы себе планы на ближайшие 5-10 лет?

Вячеслав Малежик: Последние события, связанные с ковидом и с общей обстановкой вокруг него, приучили жить по факту. И строить какие-то долгосрочные планы не хочется. Я живу надеждой, что удовольствие от сочинительства, песнопений и для самого себя, и для зрителя не пропадет и я буду получать ближайшие 5-10 лет это удовольствие. А стало быть, я буду жить.

Passion.ru: Вы рассказывали, что период самоизоляции стал для вас творчески плодотворным. Вы много времени проводили дома и за короткий период написали столько песен, которых хватило бы на несколько альбомов. Известно, что даже самые талантливые авторы со временем «исписываются» и много лет исполняют любимые слушателями, но все же неновые песни. У вас, похоже, ситуация иная… В чем вы находите вдохновение?

Вячеслав Малежик: Я не люблю таких высоких фраз — «Где черпаете вдохновение»… Каждый раз по-разному происходило во время самоизоляции. Песен действительно было написано на пять альбомов. Какие-то песни я делал, просто чтобы чувствовать себя занятым. Я трудоголик по природе, и чтобы чувствовать, что я занимаюсь любимым делом, я иногда садился за письменный стол, следуя заповедям своих предшественников, которые говорили: «Ни дня без строчки».

Иногда это происходило, оттого что я своего соавтора Юрия Петрович Ремесника заставлял работать, потому что он очень тяжело переживал свои взаимоотношения с ковидом. И я, чтобы отогнать от него эти дурные мысли, заставлял его придумывать новые стихи. Он их придумывал, а я, чтобы у него не было ощущения, что он работает просто в ящик стола, сочинял на эти стихи мотивчики, и получились неожиданно приличные песни, которые я показывал своим коллегам. И они мне помогали записывать эти пластинки. Таким образом как-то, в силу того что многие были свободны от гастрольных и прочих планов, они шли мне навстречу.