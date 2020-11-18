«Вы замечательный отец»: Дмитрий Шепелев поделился редким фото сына от Жанны Фриске

Дмитрий Шепелев поделился редким фото – в своем микроблоге он показал сына Платона от Жанны Фриске. Заодно он поделился своими детскими впечатлениями от спорта.

«Недавно у меня вышел спор с папой. Он очень хотел, чтобы я «организовал победу» для своего сына. Как раз с целью подчеркнуть для него самого его способности и усилить уверенность. Я был не согласен только с тем, что это надо «организовать». «Он талантливый и очень разносторонний мальчик, он обязательно проявит себя сам. Я просто должен его поддерживать и быть рядом», - ответил я. На прошлых выходных сын выиграл свою первую бронзу на соревнованиях по теннису. Сам - безо всяких «организовать». Он очень гордится собой. Я же просто без ума от счастья!

И я думаю, что это событие станет еще одним кирпичиком в его фундаменте под названием «самооценка и уверенность в себе». Это действительно важно!», – пишет Шепелев под фотографией сына в шлеме, который катается на скейте.