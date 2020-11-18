«Вы замечательный отец»: Дмитрий Шепелев поделился редким фото сына от Жанны Фриске
Фото: www.instagram.com/dmitryshepelev/?hl=ru
Дмитрий Шепелев поделился редким фото – в своем микроблоге он показал сына Платона от Жанны Фриске. Заодно он поделился своими детскими впечатлениями от спорта.
«Недавно у меня вышел спор с папой. Он очень хотел, чтобы я «организовал победу» для своего сына. Как раз с целью подчеркнуть для него самого его способности и усилить уверенность. Я был не согласен только с тем, что это надо «организовать». «Он талантливый и очень разносторонний мальчик, он обязательно проявит себя сам. Я просто должен его поддерживать и быть рядом», - ответил я. На прошлых выходных сын выиграл свою первую бронзу на соревнованиях по теннису. Сам - безо всяких «организовать». Он очень гордится собой. Я же просто без ума от счастья!
И я думаю, что это событие станет еще одним кирпичиком в его фундаменте под названием «самооценка и уверенность в себе». Это действительно важно!», – пишет Шепелев под фотографией сына в шлеме, который катается на скейте.
Подписчики сразу прокомментировали фото с сыном:
«Вы замечательный отец!», «Дим, вы полностью правы! Вот Алсу организовала победу дочке, и что из этого вышло? Еле спасла ребенка от злых языков потом...Вы всё делаете правильно!», «Пример правильного поведения отца. Нужные качества придут из наблюдения за папой», «Вы просто молодец! Счастья и благополучия вашей семье», «Молодец! Главное, чтобы ему нравилось это)», «Что бы Вы ни делали, Платон будет похож на Вас. Поэтому воспитывайте себя, будьте примером. Во всём!».
Не обошлось и без комментариев про Жанну Фриске:
«Дмитрий, если вы говорите ,что искренне любили Жанну, то почему вы позволяете себе в интервью говорить, что хотите забыть прошлую жизнь? Она же мать вашего ребенка», — пишут ему.
Напомним, недавно Дмитрий впервые поделился совместным фото со своей новой возлюбленной.
Фото и видео: Instagram Дмитрия Шепелева
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