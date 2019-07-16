Певица Слава об откровенных снимках дочери: «У нее шикарная фигура, так почему бы ее не показать окружающим»

В настоящее время Слава счастлива в отношениях с бизнесменом Анатолием Данилицким, с которым воспитывает 7-летнюю дочь Антонину. «Мы оба терпеливые, поэтому и уживаемся друг с другом. Мой муж прекрасно понимает, когда надо промолчать. Я ведь раньше такое несла. Кричала, орала на него. А потом мне было стыдно за свои слова и эмоции, которые порой били через край», — рассказала Слава об отношениях с любимым мужчиной, который старше ее на 28 лет.