Певица Слава об откровенных снимках дочери: «У нее шикарная фигура, так почему бы ее не показать окружающим»

На днях певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская — прим.ред.) стала гостьей «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на Русском радио. В эфире программы Слава рассказала о своем отношении к провокационным снимкам своей 20-летней дочери Саши: «Я и сама раньше без проблем могла оголиться( например, в клипе на песню «Попутчица» Слава снималась в бикини – прим.ред.). Просто сейчас, уже почти в 40 лет, как-то не до этого. У нее шикарная фигура, так почему бы ее не показать окружающим».
Напомним, старшая дочь Славы, Александра Морозова учится в Высшем театральном училище им. М.С.Щепкина. Пользователи Сети восхищаются талантом юной красотки, снявшейся уже в нескольких маминых клипах.
В настоящее время Слава счастлива в отношениях с бизнесменом Анатолием Данилицким, с которым воспитывает 7-летнюю дочь Антонину. «Мы оба терпеливые, поэтому и уживаемся друг с другом. Мой муж прекрасно понимает, когда надо промолчать. Я ведь раньше такое несла. Кричала, орала на него. А потом мне было стыдно за свои слова и эмоции, которые порой били через край», — рассказала Слава об отношениях с любимым мужчиной, который старше ее на 28 лет.
Больше о Славе вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram
Видео: YouTube/EminOfficial, Starpro
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