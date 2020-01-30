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«Вы похудели?»: Анастасия Макеева в стильном бикини похвасталась стройной фигурой

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Анастасия Макеева

Фото: Instagram

Актриса со своим тайным супругом отдыхают на берегу Индийского океана. Во время отпуска на Сейшелах Анастасия наслаждается уединением с природой и делает много красивых фотографий.

Анастасия Макеева поделилась с подписчиками в Instagram красивой фотосессией и эмоциями от отдыха на Сейшельских островах.

Анастасия призналась, что это место — идеальный вариант для тех, кто хочет спрятаться от цивилизации.

«О Сейшелах… Если хочешь спрятаться от цивилизации и снять фильм "Голубая лагуна — 3", тебе сюда. Тут не просто красивая природа, тут фантастически красиво и даже волнующе, ибо горы, что смотрят на тебя сверху вниз, и верхушка их в дымке, это будоражит очень. Я сейчас на острове Силлует и должна сказать, что 3 км береговой линии пляжа и всего около двухсот бунгало дают полное ощущение уединения и катарсиса от соединения с природой. И только на завтраке ты понимаешь, что отель полон. Вечером уже народ разбредается по ресторанам, их тут 7 с разной кухней и снова природа тебя поглощает и захватывает, хотя вечером есть даже активности и дискотека», — поделилась эмоциями отдыха Анастасия Макеева.

Свой пост актриса сопроводила серией фотографий, на которых позирует в бикини и хвалится своей стройной и аппетитной фигурой. В комментариях Анастасия рассказала, что немного похудела.

«Вы очень красивая и фигура — огонь», «Счастливая женщина в райском месте!», «Настя, вы в прекрасной форме», «Красавица и фигура хорошая», «Вы похудели?», — написали Анастасии в комментариях. «Немного», — ответила красавица.

Ранее актриса резко высказывалась о хейтерах, которые критиковали ее за лишние килограммы. «Мне нравятся мои ляжки. А вас на мою страницу никто не звал», — резко реагировала Анастасия Макеева.

Фото и видео: Instagram

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