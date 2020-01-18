«Вы лучше, чем это платье»: Зара удивила поклонников нарядом с глубоким декольте
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Концертные платья 36-летней Зары восхищают ее поклонников — роскошные блестящие наряды подчеркивают яркую внешность восточной красавицы. Чаще всего выпускницу «Фабрики звезд-6» можно увидеть в скромных длинных платьях, однако иногда Зара выбирает более откровенные наряды, например, укороченное платье-пиджак с ботфортами. А несколько часов назад в блоге певицы появилось видео с примерки нового платья из полупрозрачной ткани. Расклешенные рукава, многоярусная юбка и глубокое декольте — артистка решила посоветоваться с поклонниками по поводу откровенности наряда: «Дорогие, как считаете, не очень открытое платье?».
«Ну да🤔...чуть чуть ...самую малость лишнего откровения...и уже не то.Хотя очень красивое платье....Только мне кажется...что вам самой будет неловко в нем», «Платье шикарное.. немного зафиксировать вырез..», «Зара, вы скромностью отличаетесь от других, видно, вам не комфортно», «Платье очень красивое, но если об открытости говорить, то да, оно достаточно открытое)», «Красивое очень платье, но грудь очень открыта», «Прекрасное платье, к лицу идёт, но слишком открытое😊», «Зарочка, по- моему, вы украшаете платья, а не наоборот», «Нет.не надо!!!! Вы лучше, чем это платье. Кто-то покажет грудь, а зачем и сами не знают!!!!!», «Вам, конечно, все идёт , вы прекрасны спора нет 😍, но платье очень открытое», «Очень красиво, но, лично на мой вкус, вырез на груди чуть-чуть закрыть нужно, на 5-10 см😇», «Не Ваш фасон, да и видно, что Вам в нем не комфортно», — уверены поклонники.
Но нашлись и те, кому платье понравилось без всяких «но»: «Очередной шедевр! Платье восхитительное!», «Вырез этого платья и придаёт этому платью красоту», «Достаточно))», «Очень-очень красивое платье, тоже хочу такое 😍😍😍», «Вам очень подходит», «Эталон красоты и скромности!», «Зарочка! У тебя платье шикарное», «Платье превосходное!!!! Цвет замечательный! Очень подчеркивает вашу стройность и изящество! Вы достойны этого платья, очень гармонично», «Ты прекрасна». «Платье достойно того, чтобы украшать Зару».
А вам нравится это платье Зары?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram, Globallookpress, Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Видео: Instagram
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