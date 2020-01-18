«Вы лучше, чем это платье»: Зара удивила поклонников нарядом с глубоким декольте

«Ну да🤔...чуть чуть ...самую малость лишнего откровения...и уже не то.Хотя очень красивое платье....Только мне кажется...что вам самой будет неловко в нем», «Платье шикарное.. немного зафиксировать вырез..», «Зара, вы скромностью отличаетесь от других, видно, вам не комфортно», «Платье очень красивое, но если об открытости говорить, то да, оно достаточно открытое)», «Красивое очень платье, но грудь очень открыта», «Прекрасное платье, к лицу идёт, но слишком открытое😊», «Зарочка, по- моему, вы украшаете платья, а не наоборот», «Нет.не надо!!!! Вы лучше, чем это платье. Кто-то покажет грудь, а зачем и сами не знают!!!!!», «Вам, конечно, все идёт , вы прекрасны спора нет 😍, но платье очень открытое», «Очень красиво, но, лично на мой вкус, вырез на груди чуть-чуть закрыть нужно, на 5-10 см😇», «Не Ваш фасон, да и видно, что Вам в нем не комфортно», — уверены поклонники.

Но нашлись и те, кому платье понравилось без всяких «но»: «Очередной шедевр! Платье восхитительное!», «Вырез этого платья и придаёт этому платью красоту», «Достаточно))», «Очень-очень красивое платье, тоже хочу такое 😍😍😍», «Вам очень подходит», «Эталон красоты и скромности!», «Зарочка! У тебя платье шикарное», «Платье превосходное!!!! Цвет замечательный! Очень подчеркивает вашу стройность и изящество! Вы достойны этого платья, очень гармонично», «Ты прекрасна». «Платье достойно того, чтобы украшать Зару».

А вам нравится это платье Зары?