«Дерзко и красиво»: певица Зара вышла в свет в экстремальном мини и ботфортах
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Зары
Утонченной красотой и элегантным стилем певицы Зары восхищаются многие. На этот раз артистка решила немного «похулиганить». На презентацию фитнес-программы подруги она пришла в удлиненном пиджаке, полностью скрывшем мини-платье или юбку, — и ботфортах.
«Дресс-код вечера прошел под девизом "дерзко и красиво", как считаете мой образ соответствовал стилю мероприятия?», — кокетничает Зара.
«Конечно соответствует, вам больше идет дерзкий образ», «Образ просто неотразим!!!», «Красивый, дерзкий и очень женственный образ», «Аааа, какой бомбезный образ! Мне нравится, когда Вы такая, и Вам очень идет», «Ну отлично в коротком платье, жаль сапоги высокие», «Люблю твои ножки», «А мне как кажется, вы уже не молоденькие девочки, чтобы так одеваться, извините, но это сугубо мое мнение», «Ничего лишнего! Обворожительная, стильная и очень милая», «Образ должен подходить, а здесь все идеально», — комментируют подписчики.
Фото и видео: instagram
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