«Дерзко и красиво»: певица Зара вышла в свет в экстремальном мини и ботфортах

Утонченной красотой и элегантным стилем певицы Зары восхищаются многие. На этот раз артистка решила немного «похулиганить». На презентацию фитнес-программы подруги она пришла в удлиненном пиджаке, полностью скрывшем мини-платье или юбку, — и ботфортах.

«Дресс-код вечера прошел под девизом "дерзко и красиво", как считаете мой образ соответствовал стилю мероприятия?», — кокетничает Зара.