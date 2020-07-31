«Вы чудесные»: Денис Клявер показал семейную идиллию с красавицей-женой, мамой и маленьким сыном

«Дорогие мои, спасибо всем за поздравления и приятные слова в наш адрес! Вчера в ооооочень узком семейном кругу отметили нашу оловянно-розовую годовщину и решили, что хрустальную отметим в оооочень широком.

В Питере весь день неизменно лил дождь как из ведра, но к вечеру, к началу торжества, выглянуло солнце, дав возможность поистине насладиться романтической атмосферой любимого города с самыми близкими. Было прекрасно», — написал Денис Клявер в микроблоге.

«Ребятки, пусть и с опозданием, но я вас от души поздравляю!», — написала в комментарии Валерия. «Красавцы», — отметил Алексей Ягудин. «Счастья вам, чудесные», — поздравила Катя Лель.

Для Дениса нынешний брак стал третьим, а для Ирины — вторым. У каждого из них есть дети от прошлых отношений и растет общий сын Даниэль.