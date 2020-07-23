Второй подбородок, морщины, ужасный макияж: Ивлеева показала свои самые неудачные фото

Поклонники оценили нестандартные фотографии и чувство юмора Ивлеевой. «Это суперфотки», «У меня старший сын тебя обожает. Случайно увидел это фото. Даже не знаю, как ему это все теперь объяснить», «Как можно быть прекрасной всегда?», «Вот такую Настюху я знаю, а не вот это вот все!», «Обожаю», «Чтобы поднять настроение, достаточно посмотреть на твое фото», «Последняя особенно хороша», «Ее ублюдские фото лучше, чем мои охрененные», «Слишком красивые», «Ор выше гор», «Зато никто не уведет такую женщину», «Лучшая», «Богиня!», — пишут они в комментариях.