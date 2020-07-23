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Второй подбородок, морщины, ужасный макияж: Ивлеева показала свои самые неудачные фото

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Настя Ивлеева

Фото: Instagram Насти Ивлеевой

29-летняя плпулярная ведущая и блогер Настя Ивлеева, которая не боится быть смешной и выглядеть неудачно на фото и в различных забавных видео, опубликовала новые снимки — и на них она совсем не похожа на успешную звезду и мечту миллионов мужчин.

Настя Ивлеева показала в Instagram свои самые неудачные снимки, на которых у нее видны морщинки, второй подбородок, растрепаны волосы, смешное выражение лица и не только. «Аж 8 моих ублюдских фото из глубин телефона аххахахахаххахаха. Народ, какая самая лучшая? 1,2,3,4,5,6,7,8 ????? Ахахаххаха», — обратилась она к фолловерам.

Поклонники оценили нестандартные фотографии и чувство юмора Ивлеевой. «Это суперфотки», «У меня старший сын тебя обожает. Случайно увидел это фото. Даже не знаю, как ему это все теперь объяснить», «Как можно быть прекрасной всегда?», «Вот такую Настюху я знаю, а не вот это вот все!», «Обожаю», «Чтобы поднять настроение, достаточно посмотреть на твое фото», «Последняя особенно хороша», «Ее ублюдские фото лучше, чем мои охрененные», «Слишком красивые», «Ор выше гор», «Зато никто не уведет такую женщину», «Лучшая», «Богиня!», — пишут они в комментариях.

Напомним, что на днях состоялась премьера нового YouTube-шоу Насти Ивлеевой «Звезды.Бабки.Ставки». Вдохновившись успехом своего прямого эфира, в ходе которого рэпер Тимати проколол себе губу булавкой, ведущая решила поставить этот формат на поток — и пригласила в гости Николая Баскова.

Фото и видео: Instagram

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