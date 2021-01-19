Вторая супруга Грачевского выложила видео с дочкой 5-летней давности: «Боря – мой муж»

«Спасибо тебе за нашу дочь. Я пока не знаю, не знаю, как скажу ей... она нарисовала твой портрет, помнишь, ты хотел и сказала, что привезёт тебе, когда ты вернёшься из больницы, так как же быть, как быть...

Как будто сон, какой-то Борь, ты так счастлив был, так счастлив был с Катей, ты такой молодец, что подарил ей Филиппа...Мы наконец-то счастливы стали, Борь, ты в своей семье, я в своей. Я знаешь, что ещё хотела сказать тебе , спасибо, спасибо за всё, чему ты меня научил, чему я научилась у тебя. Я пока не понимаю, что происходит, я не понимаю...

Ты любил говорить, «я хожу по солнечной стороне жизни». Наверное, ты сейчас на ней... Василиса Борисовна, очень тебя любит. Человечик маленький, нежный твой цветок, Василиса, Васенька , Василёк...Я если найдутся силы, послушаю ещё одну песню, ты знаешь о какой песни я говорю, знаешь... Спасибо тебе за всё. Я не готова прощаться с тобой и наверное никогда не буду готова, ведь каждый день на меня смотрят глаза с твоим прищуром».

Некоторые из подписчиков в комментариях обвинили ее в неискренности, на что Анна резко ответила, попросив не лезть в чужую жизнь, о которой комментаторы ничего не знают.

Для третьей жены Грачевского, Екатерины, его смерть стала ещё более сильным ударом – она перестала есть и спать. На руках у Белоцерковской остался девятимесячный сын режиссера.