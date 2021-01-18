Молодая вдова Грачевского не может есть и спать после его смерти

Молодая вдова Бориса Грачевского, Екатерина Белоцерковская, перестала есть и спать после его смерти из-за сильного стресса и даже, по словам ее друзей, находится в прединсультном состоянии. Об этом со ссылкой на свои источники пишет «Teleprogramma».

На похоронах режиссера Екатерина постоянно рыдала и в конце прощания посвятила мужу памятную речь:

«Ты был, есть и будешь. Будешь вечно в наших сердцах. Знаешь, ты, как никто, любил жизнь. И любишь сию минуту. Ты гениальнейший человек. Ты просто помни только об одном, что мы все тебя любим. Все твои дети тебя любят. И я тоже. Это не конец, мы обязательно встретимся вместе».

Организовать поминки Екатерине помогли друзья режиссера, сама девушка оказалась не в состоянии этим заниматься.

У Екатерины на руках также маленький сын Грачевского Филипп, мальчику еще не исполнилось годика. Фотографии ребенка Грачевский отсылал перед смертью друзьям и коллегам, в том числе актрисе Ирине Безруковой.

Напомним, Грачевский оставил огромное наследство своей третьей жене и всем детям, которое включает также авторские права на показ киножурнала «Ералаш» на телевидении.