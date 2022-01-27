Втерлись в доверие: изможденную и неузнаваемую Марину Хлебникову сняли скрытой камерой
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Lev Ilyin/ Global Look press
Телеканал Рен ТВ опубликовал видео, где видно, как Марина Хлебникова выглядит после пожара. Людям, которые тайком снимали ее, она показала повреждения в квартире.
В Instagram Марины Хлебниковой в то же время появилось видео, в котором она показала, как выглядит ее квартира (уцелевшая часть) и комнатные растения. В ролике, размещенном Рен ТВ, певица показывает обгоревшую часть жилища.
В кадр попала и сама пострадавшая артистка. Она выглядит изможденной и неузнаваемой в домашней одежде и с платком на голове. Но заметно и то, что лицо певица от пожара не пострадало, как сообщалось ранее.
Опубликованное видео, конечно, вызвало волну гнева у артистки и ее представителей. Марина рассказала, что к ней втерлись в доверие, представившись сотрудниками коммунальных служб.
Фото: www.instagram.com/marina_hlebnikova_official
В блоге Марина рассказала, что ее юристы уже работают над тем, чтобы привлечь к ответственности людей, проникших обманов ее жилище. «Разрешение на съемку я не давала», — заявила артистка.
Напомним, пожар в квартире Марины Хлебниковой произошел в конце ноября. Когда пламя вспыхнуло, певица спала. Больше всего пострадали голова и руки артистки.
Фото и видео: Lev Ilyin/ Global Look press, Starface, Instagram