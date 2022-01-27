Втерлись в доверие: изможденную и неузнаваемую Марину Хлебникову сняли скрытой камерой

В Instagram Марины Хлебниковой в то же время появилось видео, в котором она показала, как выглядит ее квартира (уцелевшая часть) и комнатные растения. В ролике, размещенном Рен ТВ, певица показывает обгоревшую часть жилища.

В кадр попала и сама пострадавшая артистка. Она выглядит изможденной и неузнаваемой в домашней одежде и с платком на голове. Но заметно и то, что лицо певица от пожара не пострадало, как сообщалось ранее.