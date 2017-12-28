Встречи с любовницей мужа, разочарования и пластические операции: Лазарев и Басков «развели» Кудрявцеву на откровенный разговор
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СМИ обсуждают, почему так и не поженились Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев.
Канал НТВ и лично Лера Кудрявцева опубликовали ряд коротких видеороликов, в которых телеведущая откровенно рассказывает о самых ярких событиях своей жизни — и приятных, и откровенно отвратительных. Так, немногие из поклонников звезды знали, что она встречалась с любовницей своего мужа — девушка приходила в ее квартиру и рассказывала о его интимной жизни.
В ходе необычного выпуска программы «Секрет на миллион» звезды также обсудили вопрос пластических операций Леры. Фразу, которую озвучила Кудрявцева, российские СМИ цитируют как главную причину расставания с Лазаревым: «Он меня замуж так и не позвал». Сергей же заявил, что больше «не ходок» в ее дом, так как теперь там «пахнет другим мужчиной» — хоккеистом Игорем Макаровым.
Николай Басков «развел» ее на очень интимные подробности о жизни с нынешним супругом.
Помимо Баскова и Лазарева вопросы Лере будут задавать Дмитрий Маликов, Ирина Дубцова и Елена Воробей, а гостями станут мама, сестра и любимый муж блондинки.
Новогодний выпуск «Секрета на миллион» 30 декабря в 17:00. Мы будем смотреть и расскажем вам самое интересное!
Фото: instagram