СМИ обсуждают, почему так и не поженились Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев.

Канал НТВ и лично Лера Кудрявцева опубликовали ряд коротких видеороликов, в которых телеведущая откровенно рассказывает о самых ярких событиях своей жизни — и приятных, и откровенно отвратительных. Так, немногие из поклонников звезды знали, что она встречалась с любовницей своего мужа — девушка приходила в ее квартиру и рассказывала о его интимной жизни.

В ходе необычного выпуска программы «Секрет на миллион» звезды также обсудили вопрос пластических операций Леры. Фразу, которую озвучила Кудрявцева, российские СМИ цитируют как главную причину расставания с Лазаревым: «Он меня замуж так и не позвал». Сергей же заявил, что больше «не ходок» в ее дом, так как теперь там «пахнет другим мужчиной» — хоккеистом Игорем Макаровым.