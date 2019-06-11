Все своими руками: Максим Галкин показал, как спасает свой огромный сад от жары

В Московской области уже несколько дней знойная погода, столбик термометра поднимается выше +30°С. Максим Галкин опубликовал в Instagram ролик, в котором показывает, как спасает свой огромный сад от зноя.

«ЖАРА - это оранжевая тревога для вашего сада! Особенно для всего, что посадили недавно и что стрессует!», - написал актер.

«У нас песчаная почва, и влага быстро уходит. Поливайте, поливайте, поливайте растения. Даже если прошел дождь, то это всего два сантиметра», - дал полезные советы Максим Галкин. В видео он показал, как реанимирует огромный каштан, посаженный прошлой осенью.