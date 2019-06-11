logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Все своими руками: Максим Галкин показал, как спасает свой огромный сад от жары

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Максим Галкин

Фото: Instagram
Актер лично занимается реанимацией растений.

В Московской области уже несколько дней знойная погода, столбик термометра поднимается выше +30°С. Максим Галкин опубликовал в Instagram ролик, в котором показывает, как спасает свой огромный сад от зноя.

«ЖАРА - это оранжевая тревога для вашего сада! Особенно для всего, что посадили недавно и что стрессует!», - написал актер.

«У нас песчаная почва, и влага быстро уходит. Поливайте, поливайте, поливайте растения. Даже если прошел дождь, то это всего два сантиметра», - дал полезные советы Максим Галкин. В видео он показал, как реанимирует огромный каштан, посаженный прошлой осенью.

Максим Галкин спасает сад от жары

«Полейте Цирконом, повысит иммунитет и корни быстрей образовываться будут», - посоветовали подписчики. На что Галкин ответил, что уже сделал это.

Другие поклонники, подписанные на артиста, в комментариях позавидовали жаркой Москве, отметив, что в других регионах страны погода совсем не балует.

«+8 на Камчатке», - последовал комментарий.

Цветущий сад Галкина и Пугачевой

Несколько дней назад Максим Галкин показал, как тренирует мышцы в бассейне с детьми.

А вам нравится Максим и его видео?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...