Все своими руками: Максим Галкин показал, как спасает свой огромный сад от жары

В Московской области уже несколько дней знойная погода, столбик термометра поднимается выше +30°С. Максим Галкин опубликовал в Instagram ролик, в котором показывает, как спасает свой огромный сад от зноя.
«ЖАРА - это оранжевая тревога для вашего сада! Особенно для всего, что посадили недавно и что стрессует!», - написал актер.
«У нас песчаная почва, и влага быстро уходит. Поливайте, поливайте, поливайте растения. Даже если прошел дождь, то это всего два сантиметра», - дал полезные советы Максим Галкин. В видео он показал, как реанимирует огромный каштан, посаженный прошлой осенью.
«Полейте Цирконом, повысит иммунитет и корни быстрей образовываться будут», - посоветовали подписчики. На что Галкин ответил, что уже сделал это.
Другие поклонники, подписанные на артиста, в комментариях позавидовали жаркой Москве, отметив, что в других регионах страны погода совсем не балует.
«+8 на Камчатке», - последовал комментарий.
Несколько дней назад Максим Галкин показал, как тренирует мышцы в бассейне с детьми.
А вам нравится Максим и его видео?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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