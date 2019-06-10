Максим Галкин показал, как развивает мускулатуру с детьми 

«Елизавету надо на синхронное плавание, медали точно принесёт очень быстро!!», «Максим - кандидат на лучшего папу страны!!!», «С таким папой у деток счастье и радость каждый день!!!», «Лиза - русалочка», «Какой вы силач, Максим», «Лиза прям как русалка в воде», «Лиза, Гарик, я-спортивная семья», «Классная и позитивная семья! От Лизы в полнейшем восторге! Она так похожа на Аллу! А Гарри на папу! Счастья Вам!», «Лиза как рыбка в воде😊», «Лиза, конечно же, как и подобает девочке, более профессионально подходит ко всем вопросам, правильно группируется в прыжке!!!!))) умничка!!! Гарри - джентльмен!! о безопасности думает!!)))», «Почему Аллу не взяли?», «Лягушатки и папа лягуш😂😂», — обсуждают комментаторы снимок.