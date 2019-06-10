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Максим Галкин показал, как развивает мускулатуру с детьми 

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми

Фото: Instagram Максима Галкина
Телеведущий развлекается с детьми в бассейне.

5-летним двойняшкам Лизе и Гарри Галкиным некогда скучать. А в аномальную жару, которая в эти выходные пришла в Москву, неугомонные малыши устроили купание с папой в бассейне. Телеведущий опубликовал видео, как развлекается с дочкой и сыном: «Подброс двадцатидвухкилограммовых детей в воду - лучшее упражнение для ВПП (верхний плечевой пояс – прим.ред.)💪🏻 #елизаветагалкина #гарригалкин».

«Елизавету надо на синхронное плавание, медали точно принесёт очень быстро!!», «Максим - кандидат на лучшего папу страны!!!», «С таким папой у деток счастье и радость каждый день!!!», «Лиза - русалочка», «Какой вы силач, Максим», «Лиза прям как русалка в воде», «Лиза, Гарик, я-спортивная семья», «Классная и позитивная семья! От Лизы в полнейшем восторге! Она так похожа на Аллу! А Гарри на папу! Счастья Вам!», «Лиза как рыбка в воде😊», «Лиза, конечно же, как и подобает девочке, более профессионально подходит ко всем вопросам, правильно группируется в прыжке!!!!))) умничка!!! Гарри - джентльмен!! о безопасности думает!!)))», «Почему Аллу не взяли?», «Лягушатки и папа лягуш😂😂», — обсуждают комментаторы снимок.

Больше о талантах Лизы и Гарри Галкиных вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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