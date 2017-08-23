Сын Эдгарда Запашного родился раньше срока

В понедельник, 28 августа, в 16:30 по московскому времени известный дрессировщик Эдгард Запашный стал отцом в третий раз. Артист рассказал прессе, что малыш находится в реанимации: он родился раньше срока.

«Все случилось неожиданно. Мы ждали сына в сентябре, но он решил появиться пораньше. Ярославна позвонила мне сегодня в восемь утра и сообщила, что рожает. В это время я находился на отдыхе в Астрахани вместе с другом. Вылетел первым же рейсом и примчался в больницу», — цитирует его «СтарХит».

Сразу после рождения 49-сантиметрового малыша ненадолго дли матери и поместили в реанимационный бокс. Врачи уверяют, что сейчас как его здоровью, так и здоровью его мамы, ничего не угрожает. Но отцу в руки его пока не дали.

«Я уже разговаривал с главным врачом больницы. Он заверил меня, что все будет хорошо, здоровью Славы и сына ничего не угрожает. Правда, малыш еще какое-то время полежит в боксе. Я его видел, а вот взять на руки не разрешили — пока нельзя. Со Славой тоже все в порядке, она отдыхает, рожала сама. К ней меня пустили под строгим контролем врачей, и в марлевой повязке. Возможно, уже сегодня вечером ее переведут в обычную палату и завтра смогу ее нормально навестить. К концу недели станет понятно, когда их выпишут», — охотно делится артист.

Малыш стал первым мальчиком в Эдгарда, у него также есть дочки Стефания и Глория, родившиеся в отношениях с Ольгой Денисовой, которая год назад снова вышла замуж и недавно родила сына Германа. «Стеша с Глорией хорошо приняли мою невесту. Девочки пока не видели братика, но скоро это произойдет. После рождения Германа они все понимают, а теперь у них появился еще один», — рассказал Запашный.

Фото: starface.ru, instagram.com