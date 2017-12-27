32-летняя Елизавета Боярская сыграла «роль мечты».

«Нечисть готова))) Дикие Гитары ни сцену, Баба-Яга в Ступу!!! Новогодние приключения Маши и Вити)))», — пояснила она.

Иногда театральный грим может изменить лицо человека до неузнаваемости. Елизавета Боярская показала короткое видео, которое шокировало ее поклонников.

Лиза сопроводила пост хештегами #вселучшеедетям и #рольмечта: не каждый день молодой и красивой актрисе удается повеселить малышей образом Бабы-Яги.

«Лиза, это Вы?????», «Не узнать вообще)))», «Класс! Вот это перевоплощение!!!!», «Блин! Вот это гримм!!!», «Ахаххахха, очень круто», «Ой как здорово!!!», «Ой, как похоже!!!! Очаровательная Яга)))», «Это моя любимая новогодняя сказка», «Ооо, ужас какой! Лиза, вы умница, не боитесь показать себя в такой роли. Все равно красавица», — восхищены фолловеры.