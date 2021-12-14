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Все по-взрослому: Милохин и Медведева страстным поцелуем подтвердили свой роман

Отношения этой яркой пары — участницы шоу «Ледниковый период» обсуждают не первую неделю. Раньше Дане и Евгении прямо задавали вопросы о том, что их связывает. Но они упорно убеждали общественность, что просто друзья. Но на съемках нового выпуска программы они перестали скрывать правду.
Слайд, который
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Женя Медведева и Даня Милохин

Фото: Макс Светский/ Passion.ru

На съемках очередного выпуска «Ледникового периода» зрителей ждало немало сюрпризов, главным из которых стало признание Евгении Медведевой и Дани Милохина в том, что у них отношения. В предыдущих выпусках «Ледникового периода» Евгения и Даня уже изображали любовь с поцелуями. Но после отрицали, что у них чувства. «Мы просто друзья», — заявила фигуристка после того, как побывала на дне рождения блогера.

Но теперь сотни глаз в павильоне убедились, что все по-взрослому. В финале шоу Милохин и Медведева обменялись страстным поцелуем. После такого говорить о дружбе было бы странно...

Даня Милохин и Евгения Медведева

Даня Милохин и Евгения Медведева

Фото: Макс Светский/ Passion.ru

И хотя самые молодые участники проекта перетянули на себя все внимание публики, другие пары тоже подготовили зрелищные выступления.

Так, Гела Месхи со своей партнершей Яной Хохловой, с которой ему приписывают роман, тоже не скрывали эмоций. Они также не оставили зрителей без своего страстного поцелуя.

Яна Хохлова и Гела Месхи

Яна Хохлова и Гела Месхи

Фото: Макс Светский/ Passion.ru

Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев выкатились на лед в костюмах-лохмотьях. Такой образ постановщики выбрали неслучайно. Блогер и фигурист выдали мини-спектакль на тему Хэллоуина.

Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев

Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев

Фото: Макс Светский/ Passion.ru

Агата Муцениеце на съемках «Ледникового периода» подтвердила, что не зря много и упорно занимается спортом. Актриса на шесте выделывала такие фигуры, что ей могут позавидовать опытные танцоры стрип-дэнса.

Агата Муцениеце

Агата Муцениеце

Фото: Макс Светский/ Passion.ru

Все самое интересное поклонники шоу увидят в субботу, 18 декабря, на Первом канале.

Фото: Макс Светский/ Passion.ru

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