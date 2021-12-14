Все по-взрослому: Милохин и Медведева страстным поцелуем подтвердили свой роман

На съемках очередного выпуска «Ледникового периода» зрителей ждало немало сюрпризов, главным из которых стало признание Евгении Медведевой и Дани Милохина в том, что у них отношения. В предыдущих выпусках «Ледникового периода» Евгения и Даня уже изображали любовь с поцелуями. Но после отрицали, что у них чувства. «Мы просто друзья», — заявила фигуристка после того, как побывала на дне рождения блогера.

Но теперь сотни глаз в павильоне убедились, что все по-взрослому. В финале шоу Милохин и Медведева обменялись страстным поцелуем. После такого говорить о дружбе было бы странно...