Все по-взрослому: Милохин и Медведева страстным поцелуем подтвердили свой роман
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Фото: Макс Светский/ Passion.ru
На съемках очередного выпуска «Ледникового периода» зрителей ждало немало сюрпризов, главным из которых стало признание Евгении Медведевой и Дани Милохина в том, что у них отношения. В предыдущих выпусках «Ледникового периода» Евгения и Даня уже изображали любовь с поцелуями. Но после отрицали, что у них чувства. «Мы просто друзья», — заявила фигуристка после того, как побывала на дне рождения блогера.
Но теперь сотни глаз в павильоне убедились, что все по-взрослому. В финале шоу Милохин и Медведева обменялись страстным поцелуем. После такого говорить о дружбе было бы странно...
Фото: Макс Светский/ Passion.ru
И хотя самые молодые участники проекта перетянули на себя все внимание публики, другие пары тоже подготовили зрелищные выступления.
Так, Гела Месхи со своей партнершей Яной Хохловой, с которой ему приписывают роман, тоже не скрывали эмоций. Они также не оставили зрителей без своего страстного поцелуя.
Фото: Макс Светский/ Passion.ru
Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев выкатились на лед в костюмах-лохмотьях. Такой образ постановщики выбрали неслучайно. Блогер и фигурист выдали мини-спектакль на тему Хэллоуина.
Фото: Макс Светский/ Passion.ru
Агата Муцениеце на съемках «Ледникового периода» подтвердила, что не зря много и упорно занимается спортом. Актриса на шесте выделывала такие фигуры, что ей могут позавидовать опытные танцоры стрип-дэнса.
Фото: Макс Светский/ Passion.ru
Все самое интересное поклонники шоу увидят в субботу, 18 декабря, на Первом канале.
Фото: Макс Светский/ Passion.ru