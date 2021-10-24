Счастливые и влюбленные: экс-супруг Климовой поделился романтичным фото с новой избранницей

Пара уже не первый раз подогревает слухи о своем романе. На странице Яны тоже часто появляются фото с разведенным актером. Партнеры по льду вне репетиций ведут себя как настоящая влюбленная пара, проводя свободное время в компании друг друга. Вполне возможно, что такой красивый союз может перерасти в крепкие серьезные отношения.

Напомним, что Гела Месхи состоял в браке с актрисой Екатериной Климовой с 2015 по 2019 год. Экс-супруги воспитывают 6-летнюю дочь Беллу.