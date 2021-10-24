Счастливые и влюбленные: экс-супруг Климовой поделился романтичным фото с новой избранницей
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Фото: East News
Гела поделился снимком фотографа Марии Кроль, на котором он держит свою партнершу Яну за руку. На черном-белом снимке Месхи и Хохлова выглядят счастливыми и влюбленными. Глядя на фото, сложно поверить, что между ними только дружба и деловые отношения.
Пара уже не первый раз подогревает слухи о своем романе. На странице Яны тоже часто появляются фото с разведенным актером. Партнеры по льду вне репетиций ведут себя как настоящая влюбленная пара, проводя свободное время в компании друг друга. Вполне возможно, что такой красивый союз может перерасти в крепкие серьезные отношения.
Напомним, что Гела Месхи состоял в браке с актрисой Екатериной Климовой с 2015 по 2019 год. Экс-супруги воспитывают 6-летнюю дочь Беллу.
Фото и видео: Instagram, Global Look Press, East News, Starface