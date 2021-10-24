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Счастливые и влюбленные: экс-супруг Климовой поделился романтичным фото с новой избранницей

35-летний актер Гела Месхи и партнерша по шоу «Ледниковый период», фигуристка Яна Хохлова, демонстрируют свои нежные чувства не только на льду, но и в жизни. На личной странице в Instagram экс-супруга Екатерины Климовой появилось новое трогательное фото со спортсменкой.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Гела Месхи

Фото: East News

Гела поделился снимком фотографа Марии Кроль, на котором он держит свою партнершу Яну за руку. На черном-белом снимке Месхи и Хохлова выглядят счастливыми и влюбленными. Глядя на фото, сложно поверить, что между ними только дружба и деловые отношения.

Гела Месхи и Яна Хохлова

Пара уже не первый раз подогревает слухи о своем романе. На странице Яны тоже часто появляются фото с разведенным актером. Партнеры по льду вне репетиций ведут себя как настоящая влюбленная пара, проводя свободное время в компании друг друга. Вполне возможно, что такой красивый союз может перерасти в крепкие серьезные отношения.

Напомним, что Гела Месхи состоял в браке с актрисой Екатериной Климовой с 2015 по 2019 год. Экс-супруги воспитывают 6-летнюю дочь Беллу.

Фото и видео: Instagram, Global Look Press, East News, Starface