Врач раскрыл диагноз Ольги Бузовой, с которым она снова легла в больницу
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Фото: @buzova86
Ольга Бузова некоторое время назад рассказала своим поклонникам о серьезной травме — у нее произошло защемление нерва, в связи с чем она не могла пошевелить рукой и была вынуждена отправиться на лечение.
«Я не могу отвечать на сообщения, не могу чистить зубы правой рукой. Я даже есть не могу пока что, поэтому левой рукой справляюсь. То есть плечо шевелится, локоть шевелится, а пальцы вот сжать я могу, а разжать нет», — признается звезда.
Из-за сильной боли Бузова не может нормально работать:
«Вчера полностью переучивала хореографию на левую руку. Мне нужно снимать новый клип, много работать и продолжать танцевать», — признается она.
В беседе с «Пятым каналом» невролог Сергей Длин объяснил, что произошло с поющей ведущей:
«Здесь в руке у нас проходит очень крупный нерв, называется срединный. Может возникать воспаление, воздействие на этот нерв, который при движениях кисти может создавать уже болезненность», — рассказал специалист.
Прогноз врачей, по словам эксперта, зависит от лечения:
«Здесь будет применяться процедуры физиотерапии. То есть те, которые улучшают питание нерва, питание связочного аппарата и питание суставов. Но в период лечения очень важно ее не перегружать, чтобы повторных травм не возникало».
Фото: Instagram