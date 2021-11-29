Врач раскрыл диагноз Ольги Бузовой, с которым она снова легла в больницу

Ольга Бузова некоторое время назад рассказала своим поклонникам о серьезной травме — у нее произошло защемление нерва, в связи с чем она не могла пошевелить рукой и была вынуждена отправиться на лечение.

«Я не могу отвечать на сообщения, не могу чистить зубы правой рукой. Я даже есть не могу пока что, поэтому левой рукой справляюсь. То есть плечо шевелится, локоть шевелится, а пальцы вот сжать я могу, а разжать нет», — признается звезда.

Из-за сильной боли Бузова не может нормально работать:

«Вчера полностью переучивала хореографию на левую руку. Мне нужно снимать новый клип, много работать и продолжать танцевать», — признается она.