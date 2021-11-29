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Врач раскрыл диагноз Ольги Бузовой, с которым она снова легла в больницу

Певица была вынуждена отправиться на лечение из-за обострения старой травмы. В своем блоге артистка жаловалась, что она не дает ей нормально жить и работать — звезда не могла пошевелить рукой.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ольга Бузова

Фото: @buzova86

Ольга Бузова некоторое время назад рассказала своим поклонникам о серьезной травме — у нее произошло защемление нерва, в связи с чем она не могла пошевелить рукой и была вынуждена отправиться на лечение.

«Я не могу отвечать на сообщения, не могу чистить зубы правой рукой. Я даже есть не могу пока что, поэтому левой рукой справляюсь. То есть плечо шевелится, локоть шевелится, а пальцы вот сжать я могу, а разжать нет», — признается звезда.

Из-за сильной боли Бузова не может нормально работать:

«Вчера полностью переучивала хореографию на левую руку. Мне нужно снимать новый клип, много работать и продолжать танцевать», — признается она.

В беседе с «Пятым каналом» невролог Сергей Длин объяснил, что произошло с поющей ведущей:

«Здесь в руке у нас проходит очень крупный нерв, называется срединный. Может возникать воспаление, воздействие на этот нерв, который при движениях кисти может создавать уже болезненность», — рассказал специалист.

Прогноз врачей, по словам эксперта, зависит от лечения:

«Здесь будет применяться процедуры физиотерапии. То есть те, которые улучшают питание нерва, питание связочного аппарата и питание суставов. Но в период лечения очень важно ее не перегружать, чтобы повторных травм не возникало».

Фото: Instagram

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