Госпитализированная с травмой Ольга Бузова вышла на связь: «Прогнозы не очень хорошие»

Ольга Бузова вышла на связь из больницы, где проходит лечение и рассказала про травму руки. Певица отметила, что прогнозы врачей оставляют желать лучшего.

«Схожу с ума тут одна. Но это просто необходимо сейчас», – пишет певица.

«С утра до вечера процедуры на руку, капельницы. Прогнозы не очень хорошие, восстановление будет долгим. Но, главное, что мы начали комплексное лечение, и мне остается только работать и восстанавливать кисть со специалистами»