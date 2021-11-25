Госпитализированная с травмой Ольга Бузова вышла на связь: «Прогнозы не очень хорошие»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @buzova86
Ольга Бузова вышла на связь из больницы, где проходит лечение и рассказала про травму руки. Певица отметила, что прогнозы врачей оставляют желать лучшего.
«Схожу с ума тут одна. Но это просто необходимо сейчас», – пишет певица.
«С утра до вечера процедуры на руку, капельницы. Прогнозы не очень хорошие, восстановление будет долгим. Но, главное, что мы начали комплексное лечение, и мне остается только работать и восстанавливать кисть со специалистами»
Бузова добавила, что в Сети появились слухи о том, что она отправилась делать грудь, и решила опровергнуть их.
Напомним, в больницу певица легла, получив серьезную травму руки на съемках одного из шоу. Некоторое время назад она отметила, что уходит на это время из Instagram и надеется, что лечение будет продуктивным.
«Но врачи не так воодушевленно настроены, как я. Они говорят, что полное восстановление всех функций кисти будет только через пару месяцев», — писала Бузова.
Также ранее о травме высказывался представитель певицы, который признался, что она не может вылечиться из-за того, что уделяет лечению слишком мало времени из-за плотного графика.
Фото: Instagram