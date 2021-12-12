Врач-пульмонолог назвал смертельную ошибку Градского: «Мог бы еще пожить»

В программе «Звезды сошлись» телеканала НТВ врач-пульмонолог Сергей Пурясев обвинил продюсеров шоу «Голос» в том, что они буквально заставляли Градского работать, хотя его состояние было неудовлетворительным.

Известно, что последнее время композитор с трудом справлялся с нагрузкой на съемках, а в судейское кресло его буквально приносили на носилках. Такое отношение, по мнению Пурясева, было непозволительным. Продюсеры и коллеги Градского должны были не допускать его до съемок или приостановить их, пока наставнику не станет лучше.

Если бы Александр сделал паузу в работе и уделил время своему здоровью, все вполне могло бы сложиться иначе. «Если бы он так много не работал, мог бы еще пожить», — отметил медик.

Напомним, что Александр Градский скончался на 73-м году жизни ночью 28 ноября. После перенесенного коронавируса артист долгое время не мог прийти в себя, а осложнения после болезни сильно повлияли на его привычную жизнь. В последние дни своей жизни композитор жаловался на боли в ногах и практически не мог передвигаться самостоятельно.