Врач-психиатр предупредил худеющую дочь Заворотнюк, что у нее могут быть серьезные проблемы
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Фото: @anna_zavorotnyuk
Девушка заявила, что сейчас ее вес колеблется вокруг отметки в 57 кг, и посчитала, что поправилась. Притом, что Анна высокая девушка, этот вес является для нее нормой. Рассуждения девушки о лишнем весе насторожили ее поклонников, которые беспокоятся за ее состояние после заявления о депрессии.
А врач-психиатр Дмитрий Клевцов в беседе с изданием BLITZ+ заявил, что для таких заявлений может быть много причин, в том числе и те, которые должны насторожить:
«В основе анорексии всегда лежит бредовая идея, что человек даже в зеркале видит себя толстым. А все остальные состояния могут иметь невротический характер. Нужна диагностика.
Ведь анорексия — это серьезное лечение. Если фобии — может помочь психотерапия. Если депрессия, то здесь комбинация лечения», – объяснил он.
Напомним, Анна активно работает моделью и часто снимается, поражая невероятным сходством со звездной мамой. Однако девушке очень часто пеняют на то, что она якобы привлекает к себе внимание за счет болезни Заворотнюк, хотя подробностей состояния матери Анна старается не раскрывать.
Фото: Instagram