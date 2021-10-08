passion.ru
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Врач-психиатр предупредил худеющую дочь Заворотнюк, что у нее могут быть серьезные проблемы

Анна не раз рассказывала своим подписчикам о психологических проблемах и депрессии, к которой привела болезнь матери и травля в социальных сетях, а накануне пожаловалась на «лишний вес», которого не смогли найти подписчики.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анна Заворотнюк в машине с мамой

Фото: @anna_zavorotnyuk

Девушка заявила, что сейчас ее вес колеблется вокруг отметки в 57 кг, и посчитала, что поправилась. Притом, что Анна высокая девушка, этот вес является для нее нормой. Рассуждения девушки о лишнем весе насторожили ее поклонников, которые беспокоятся за ее состояние после заявления о депрессии.

А врач-психиатр Дмитрий Клевцов в беседе с изданием BLITZ+ заявил, что для таких заявлений может быть много причин, в том числе и те, которые должны насторожить:

«В основе анорексии всегда лежит бредовая идея, что человек даже в зеркале видит себя толстым. А все остальные состояния могут иметь невротический характер. Нужна диагностика.

Ведь анорексия — это серьезное лечение. Если фобии — может помочь психотерапия. Если депрессия, то здесь комбинация лечения», – объяснил он.

Напомним, Анна активно работает моделью и часто снимается, поражая невероятным сходством со звездной мамой. Однако девушке очень часто пеняют на то, что она якобы привлекает к себе внимание за счет болезни Заворотнюк, хотя подробностей состояния матери Анна старается не раскрывать.

Фото: Instagram