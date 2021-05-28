Дочь Заворотнюк полтора года лечится от серьезной болезни

«Случилась страшная болезнь моей мамы, которая перевернула меня вверх дном. Я лечилась на протяжении полутора лет и до сих пор это делаю. Я узнала, что такое настоящая депрессия», - подчеркнула дочь актрисы и добавила, что специалисты вытащили ее «за шиворот с самого дна». Как пишет KP.Ru, Анна отметила, что привыкла к сплетням о состоянии ее матери, но иногда ей хочется плакать «просто от степени жестокости».

Ранее дочь Анастасии Заворотнюк Анна отметила свой 25-й день рождения, и в блоге поделилась главными своими мечтами. Девушка считает, что главное в жизни - это гармония во всем, и достижение своих целей.

Девушка долгое время жила в США, однако после того, как ее мать серьезно заболела, вернулась в Россию, чтобы постоянно оставаться рядом с ней. Поклонники Анастасии Заворотнюк отмечают стойкость, смелость и моральные качества Анны.