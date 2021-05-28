passion.ru

Дочь Заворотнюк полтора года лечится от серьезной болезни

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 11

Анна Заворотнок у картины

Фото: Instagram/@anna_zavorotnyuk

Дочь лечащейся от онкологии Анастасии Заворотнюк Анна впервые рассказала, что серьезно больна. Выяснилось, что почти два года девушка борется с депрессией. Она добавила, что переживает крайне тяжелый период в своей жизни. Более двух лет назад звезде сериала «Моя прекрасная няня» поставили диагноз – рак мозга. Переживая за мать, дочь впала в депрессию. Через полтора года пребывания в этом состоянии она обратилась к психологам. Сама Анна называет происходящее «глубоким горем».

«Случилась страшная болезнь моей мамы, которая перевернула меня вверх дном. Я лечилась на протяжении полутора лет и до сих пор это делаю. Я узнала, что такое настоящая депрессия», - подчеркнула дочь актрисы и добавила, что специалисты вытащили ее «за шиворот с самого дна». Как пишет KP.Ru, Анна отметила, что привыкла к сплетням о состоянии ее матери, но иногда ей хочется плакать «просто от степени жестокости».

Ранее дочь Анастасии Заворотнюк Анна отметила свой 25-й день рождения, и в блоге поделилась главными своими мечтами. Девушка считает, что главное в жизни - это гармония во всем, и достижение своих целей.

Девушка долгое время жила в США, однако после того, как ее мать серьезно заболела, вернулась в Россию, чтобы постоянно оставаться рядом с ней. Поклонники Анастасии Заворотнюк отмечают стойкость, смелость и моральные качества Анны.

Фото и видео: Instagram/@anna_zavorotnyuk

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!