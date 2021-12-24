Врач объяснила, почему Надежде Кадышевой противопоказаны пластические операции

Недавний выход в свет Надежды Кадышевой заставил публику вновь говорить о ней еще с большей силой. На ежегодной премии «Марка № 1 в России» певица предстала сильно похудевшей и кардинально сменившей имидж.

Однако специалисты не заметили сильных перемен на ее лице. «Надежда Кадышева представляет собой тот уникальный случай на нашей эстраде, когда женщина выбирает естественное старение. Подобное решение именно артиста, конечно, вызывает некоторое недоумение», — высказалась в адрес певицы пластический хирург Мадина Байрамукова.

Специалист отметила, что раз уж исполнительница хита «Широка река» в свое время не решилась «ложиться под нож», то и теперь ей уже прибегать к пластике не имеет смысла. «Решать возрастные проблемы с помощью пластической хирургии человеку, который до этого собой практически не занимался, я бы не рискнула советовать. С возрастом кожа истончается, покрывается сетью морщин. Поэтому, если прибегать сразу к пластике, у Кадышевой получится эффект натянутой на барабан старой рогожки», — объяснила Байрамукова во время разговора с порталом «Собеседник».

Однако все же дала совет певице: ей стоит обратить внимание на блефаропластику и филлеры на основе гиалуроновой кислоты.