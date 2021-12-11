Надежда Кадышева в пышном платье удивила своей стройной фигурой гостей премии «Марка №1 в России»

Не так давно общественность обсуждала тот факт, что 62-летняя солистка ансамбля «Золотое кольцо» совершенно пропала с радаров, подогревая тем самым слухи о проблемах со здоровьем. Вскоре исполнительница положила конец всем слухам разом, вернувшись на сцену, буквально помолодев на несколько лет. В этот раз Надежда Кадышева удивила гостей ежегодной премии «Марка №1 в России» еще больше, многие присутствующие отметили, что артистка очень сильно похудела и осунулась.