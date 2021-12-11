Надежда Кадышева в пышном платье удивила своей стройной фигурой гостей премии «Марка №1 в России»Неузнаваемая артистка вместе с мужем появилась на светском мероприятии
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Фото: Макс Светский/Passion.ru
Не так давно общественность обсуждала тот факт, что 62-летняя солистка ансамбля «Золотое кольцо» совершенно пропала с радаров, подогревая тем самым слухи о проблемах со здоровьем. Вскоре исполнительница положила конец всем слухам разом, вернувшись на сцену, буквально помолодев на несколько лет. В этот раз Надежда Кадышева удивила гостей ежегодной премии «Марка №1 в России» еще больше, многие присутствующие отметили, что артистка очень сильно похудела и осунулась.
Исполнительница появилась в государственном Кремлевском Дворце вместе с супругом и тут же попала под прицел камер и диктофонов. Надежда Кадышева с удовольствием позировала фотографам и отвечала на каверзные вопросы журналистов. Для мероприятия она выбрала пышное асимметричное платье, украшенное корсетом, воланами, цепями и акцентными деталями. Лаконичные украшения и неброский мейк дополняли сценический образ артистки.
Не обошла своим вниманием исполнительница и вопросы о пандемии. Она призналась, что в то время не сидела без дела и без работы. Рассказала Кадышева и о предстоящих новогодних праздниках. Артистка отметила, что встречать главный праздник года планирует в кругу семьи. Традиционно будет много блюд и даже специальный новогодний наряд, изготовленный ею собственноручно.
Фото и видео: Макс Светский/Passion.ru; Globallook; starface; Instagram @kadishevaru