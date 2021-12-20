Врач-невролог дал прогноз на будущее Хлебниковой: «Сможет петь и вернется на сцену»

18 ноября в столичной квартире Марины Хлебниковой произошел пожар, после которого она и оказалась в больнице. Певица получила 20% ожогов по всему телу, пострадало также и лицо. На данный момент ее состояние улучшилось, однако она все еще не торопится выходить на связь по видео и показываться публике. По этой причине вокруг артистки ходит масса разговоров. Поклонники задаются вопросом: «Вернется ли Марина Хлебникова к своей концертной деятельности?»

Ответ на него дал врач-невролог Сергей Длин. Он сообщил о том, что процент ожогов, который получила певица во время пожара, некритичный и подлежит восстановлению. «Это очень благоприятная информация, поскольку интоксикация уменьшается, здесь прогнозы на регенерацию тканей благоприятные», — рассуждает специалист во время разговора с порталом kp.ru.

Также Сергей отметил, что, скорее всего, Хлебникова воспользуется услугами пластического хирурга, для того чтобы избавиться от рубцов, которые останутся после полученных ожогов.

После пожара певица также получила отравление дымом, однако этот момент отрицательно не повлиял на ее организм. «Поскольку не было повреждения дыхательных путей, связки не пострадали, а значит, Хлебникова сможет петь и вернется не сцену», — обнадежил поклонников Марины врач.

Помимо положительных прогнозов на будущее, Длин также предположил, что певицу выпишут из больницы приблизительно через месяц, а для полного восстановления ей понадобится не менее полугода.