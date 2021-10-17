Хирург объяснил, могут ли дети Алисы Аршавиной унаследовать ее недуг

Страшную болезнь Алисы Аршавиной прокомментировал пластический хирург Владимир Плахотин, которая считает, что аутоимунный некроз девушки – выдуманное заболевание, а не генетическое – такие опасения часто стали появляться в Сети в последнее время. По его словам, те болезни, о которых говорит Алиса, едва ли можно пережить, а тем более – ходить после этого по ток-шоу.

«Это не передается, поскольку это не инфекционное заболевание. Действительно ли это аутоиммунное заболевание — некроз? Это словосочетание некорректное. Аутоиммунный некроз — если бы это было у нее, она бы умерла уже. Это когда своя иммунная система тебя убивает. А у нее проблемы с носом, она несколько раз его оперировала. В результате многих операций нарушилось кровоснабжение, нарушилось питание тканей», — цитирует специалиста «Пятый канал».