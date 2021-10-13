Страдающая от тяжелой болезни Алиса Аршавина съехала из дома, который у нее отсудила свекровь

Алиса добавила, что, хотя дом у нее отсудила свекровь, не ей было решать, уйти ей или нет.

«И то, что выгнали семью не Андрей, не мой муж, с которым мы строили, жили, были мужем и женой, а выгнала свекровь, только потому что он ей его подарил в нашей уже совместной жизни, не остановил ее. Я не с ней жила там, не с ней спала и просыпалась, рожала дочку, и не ей было решать: жить нам там или уйти», — написала она.

Алиса Аршавина борется с тяжелой болезнью, и ее состояние, по ее собственным словам, оставляет желать лучшего, несмотря на временные улучшения. Страдает она и от потерянной внешности — из-за болезни у Алисы провалился нос. Восстановить внешность она не может — не позволяет здоровье.

«Еще недавно я думала, что можно вернуть лицо, а теперь, похоже, жизнь остановить не получается, Сейчас ремиссия, мое мнимое благополучие, и я поймала себя на мысли, что сейчас на 5 скорости доделываю дела, чтобы детям все сделать хорошо: успела снять дом, который им нравится и где они захотят сделать иначе, забыв тот, подарить ротвейлера, все время, посадив себя дома, провожу с ними и с их желаниями на сейчас и на будущее. Больно, страшно, нет, не так кратко: я буду очень скучать по своим клевым детям. От этого я плачу навзрыд. Я устала болеть, дети тоже устали от такой жизни, но они борются, как бы им тяжело ни было. Каждое завтра очень важно. И не так страшно сгорать, как живя, зная, что горишь».