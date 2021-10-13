Страдающая от тяжелой болезни Алиса Аршавина съехала из дома, который у нее отсудила свекровь
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: @arshavina_alisia_7
Алиса Аршавина покинула дом своей свекрови, который мать футболиста забрала через суд. При этом девушка не воспользовалась отсрочкой, которую ей дали по состоянию здоровья.
«Дорогие, искренне поддерживающие, предлагающие любую помощь, хочу извиниться перед вами, появившись спустя два месяца, даже никому не ответила что и как. Фото скажет о многом. Эти два месяца я, забыв и окончательно доставшись в лапы болезни, выгоняла себя и детей из нашего дома, несмотря на то, что по состоянию здоровья мне дали отсрочку остаться там. Но мы решили оставить его и уйти. Я пережила кому, сепсис, порядка 6 операций, полное разрушение лица, но не думала, что меня сломает прощание с домом, это в ответ тем, кто говорил, это не ее дом, у нее большие алименты, снимет другой. И я умирала там по-настоящему, уезжая и вспоминая слова Андрея, что он никогда не заберет у меня дом, уйдя сам, в этом доме не было ни ссор, ничего плохого, он был построен, пока смерть не разлучит нас», — написала она в своем Instagram.
Алиса добавила, что, хотя дом у нее отсудила свекровь, не ей было решать, уйти ей или нет.
«И то, что выгнали семью не Андрей, не мой муж, с которым мы строили, жили, были мужем и женой, а выгнала свекровь, только потому что он ей его подарил в нашей уже совместной жизни, не остановил ее. Я не с ней жила там, не с ней спала и просыпалась, рожала дочку, и не ей было решать: жить нам там или уйти», — написала она.
Алиса Аршавина борется с тяжелой болезнью, и ее состояние, по ее собственным словам, оставляет желать лучшего, несмотря на временные улучшения. Страдает она и от потерянной внешности — из-за болезни у Алисы провалился нос. Восстановить внешность она не может — не позволяет здоровье.
«Еще недавно я думала, что можно вернуть лицо, а теперь, похоже, жизнь остановить не получается, Сейчас ремиссия, мое мнимое благополучие, и я поймала себя на мысли, что сейчас на 5 скорости доделываю дела, чтобы детям все сделать хорошо: успела снять дом, который им нравится и где они захотят сделать иначе, забыв тот, подарить ротвейлера, все время, посадив себя дома, провожу с ними и с их желаниями на сейчас и на будущее. Больно, страшно, нет, не так кратко: я буду очень скучать по своим клевым детям. От этого я плачу навзрыд. Я устала болеть, дети тоже устали от такой жизни, но они борются, как бы им тяжело ни было. Каждое завтра очень важно. И не так страшно сгорать, как живя, зная, что горишь».
Фото: Instagram