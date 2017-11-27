42-летняя Тина Канделаки выглядит намного моложе своих лет.

Став генеральным продюсером канала «Матч ТВ», известная телеведущая Тина Канделаки начала еще более активно работать над своим телом. При всей своей любви к вкусным национальным блюдам она демонстрирует силу воли — и отличные результаты!

«Возраст? Нет, не слышала о таком», — написала она сегодня.