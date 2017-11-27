«Возраст? Нет, не слышала»: Тина Канделаки поделилась горячим селфи из зала
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42-летняя Тина Канделаки выглядит намного моложе своих лет.
Став генеральным продюсером канала «Матч ТВ», известная телеведущая Тина Канделаки начала еще более активно работать над своим телом. При всей своей любви к вкусным национальным блюдам она демонстрирует силу воли — и отличные результаты!
«Возраст? Нет, не слышала о таком», — написала она сегодня.
Снимки в блоге спортсменки с каждым разом становятся все более идеальными, а на недавних фотографиях, на которых Тина предстала в образе горячей мулатки — в одном купальнике и без укладки, — ее с трудом узнали даже самые верные поклонники.
Самым главным секретом своей фигуры Тина считает упорство в достижении целей. «Как говорил Тайсон, "Без дисциплины не имеет значения, насколько ты хорош". Не пропускайте тренировки и оставайтесь в силе», — рекомендует она.
Фото: instagram