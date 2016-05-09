«Горячая мулатка» Тина Канделаки похвасталась идеальным телом в купальнике
Популярная телеведущая Тина Канделаки не раз признавалась, что из-за слабости к вкусным блюдам склонна к полноте. В последнее время она часто пропадает в зале — «отрабатывает» Тина Канделаки блюда грузинской кухни, от которых не может отказаться. Сегодня подписчики звезды, наконец, увидели ее новую фигуру в полной красе.
«Подсадили меня на лайки. Жду, когда они, как в blackmirror, станут криптовалютой и я выйду в кэш. P.S Вот, почему нельзя так лайкать фотографии с рабочего места?»,— прокомментировала она.
Одной из важных составляющий отличной фигуры Тина назвала полный отказ от алкогольных напитков. «Друзья, никакой спорт, никакая диета не поможет, если употреблять алкоголь. Алкоголь-зло», — категорично заявила она.
Хачапури Тина предпочитает есть в компании:
Аджарули, или по-другому, аджарские хачапури😜 Вокруг меня всегда должно быть много людей с хорошим аппетитом)) #Me
Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki)
Фото: instagram