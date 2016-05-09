42-летняя Тина Канделаки устроила фотосессию на пляже.

Популярная телеведущая Тина Канделаки не раз признавалась, что из-за слабости к вкусным блюдам склонна к полноте. В последнее время она часто пропадает в зале — «отрабатывает» Тина Канделаки блюда грузинской кухни, от которых не может отказаться. Сегодня подписчики звезды, наконец, увидели ее новую фигуру в полной красе.

«Подсадили меня на лайки. Жду, когда они, как в blackmirror, станут криптовалютой и я выйду в кэш. P.S Вот, почему нельзя так лайкать фотографии с рабочего места?»,— прокомментировала она.