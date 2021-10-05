Возлюбленной покойного солиста «Иванушек» придется вернуть пенсионерке 260 тысяч рублей

Симоновский суд постановил, что Александра Куцевол должна будет выплатить пенсионерке Галине Цой около 260 тысяч рублей, которыми она завладела незаконно. Об этом сообщает «Пятый канал», ссылаясь на свои источники.

Еще шесть тысяч придется выплатить в качестве госпошлины.

Ранее жительница Красноярска Галина Цой обвинила Куцевол в мошенничестве. Она стала жертвой классического развода – ей позвонили из банка и попросили перевести деньги на другой счет, который, как выяснилось, принадлежал Куцевол.