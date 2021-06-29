Экс-возлюбленную «Иванушки» Олега Яковлева обвиняют в невозврате денежного долга

Теперь пенсионерка судится с Куцевол, которая не собирается возвращать крупный денежный долг. А жительнице Красноярска теперь придется выплачивать кредит несколько лет.

Во время ток-шоу претензии к Куцевол высказала и племянница Яковлева Татьяна. Певец оставил наследство партнеру по бизнесу Роману Радову. Он в свою очередь решил отдать недвижимость Татьяне. А Александре он предложил переехать из одной квартиры покойного певца в другую. Но та отказалась выселяться, хотя ей там ничего не принадлежало.

И теперь Татьяна Яковлева и Роман Радов также судятся с экс-сожительницей «Иванушки». В суде Куцевол заявила, что Олег был в невменяемом состоянии, когда писал завещание. Также в суде она несколько раз показывала поддельные документы о браке с артистом.

«Если следствие докажет, что Саша предоставила поддельные документы, то ее ждет тюрьма», — заявила Татьяна Яковлева.

Через четыре года Александра все же выехала из квартиры Олега (приставы не могли ее оттуда выселить), но вывезла всю мебель.

Олег Яковлев скончался в 2017 году из-за пневмонии. После себя он оставил пять квартир, в том числе и за границей, на сумму 200 млн рублей.