Татьяна Навка трогательно поздравила дочь Надю с днем рождения: «Наша маленькая принцесса»

«Надежду с днем рождения. Обнимаю обеих», — прокомментировала Алика Смехова. «С днем рождения доченьку и поздравления родителям!», — поздравила Инна Маликова. «С днем рождения, красавица», «На папу похожа», «С днем рождения, Надюша, маленькая солнечная девочка. Здоровья и исполнения всех желаний», «Надя, ангел, очаровательная девочка. Пусть растет ваша доченька, Татьяна, счастливой, здоровенькой и веселой, жизнерадостной девочкой», «Милашка», «Вот удивительно, как бывают родители похожи друг на друга, что и их ребеночек, смотришь, похож на обоих. С днем рождения! Счастья, здоровья и любви!», — пожелали подписчики Татьяны.

У Татьяны Навки, кроме дочери Нади, которую она родила в браке с Дмитрием Песковым, есть 20-летняя дочь Саша от первого мужа Александра Жулина.