Сегодня заслуженная артистка России Наташа Королева отмечает день рождения. В честь этого певица опубликовала в своем блоге снимок из раннего детства, и пожелала себе наконец-то стать взрослой.

Публикация от Наташа Королева (@natellanatella) Май 30 2017 в 3:35 PDT

«Вот такой я пришла в этот мир 44 года тому назад !!!Невероятно, но факт, это фото было сделано для журнала Здоровье, статья "Ваш малыш «где давали советы молодым мамам как растить грудничков!!!Первая фото сессия для глянца, да ещё и в НЮ формате в советское то время смело!!! С днём рождения тебя неугомонная Наташа Порывай, уже пора стать взрослой !!!». - подписала Наташа.

Публикация от Наташа Королева (@natellanatella) Май 31 2017 в 6:01 PDT

С самого утра Королева принимает поздравления от друзей и коллег по цеху. Но самым первым артистку в своем Instagram поздравил ее бывший муж Игорь Николаев. Экс-возлюбленный Наташи выложил отрывок из клипа на песню «Маленькая страна», музыку к которой написал сам в далеком 1995 году.

Комментарии к видео певец предпочел закрыть, вероятно, предвещая бурные обсуждения со стороны подписчиков.

В отличие от милого ролика Николаева, любимый муж Королевой Сергей Глушко опубликовал фото артистки, которое многим показалось очень странным. «Какая страшная фотография! Надо очень постараться, чтобы ТАК сфотографировать шикарную женщину», «И зачем выкладывать такую жуть?», «Специально такую фотографию опубликовал? Поругались чтоли?», - недоумевают пользователи Сети.

Мой любимый "близнец"! С Днюхой тебя! Все сокровища мира - к твоим ногам! Публикация от Сергей Глушко(Тарзан) (@lovepussu) Май 31 2017 в 2:00 PDT

Фото: instagram.com, global look press.com