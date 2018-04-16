«Вот на кого похожа Лиза»: Алла Пугачева показала фото своей мамы

«Ой классно так, мамочка ваша», «Какая мама — светящаяся, красивая, тонкая...», «Красивая», «Спасибо Вашей маме что она подарила нам Вас!!!», — комментируют фолловеры.

Многие фанаты уверены, что на бабушку очень похожа дочь Аллы Борисовны: «Это же Лизонька», «Вот на кого похожа Лиза», «Какая хорошая у вас мама. Елизавета чем то похожа на вашу маму. Овал лица одинаковый. 100 процентов. Вот ведь как бывает», «Лиза копия бабули», «Как Лиза похожа, вот это да!», «Лиза прям очень на бабушку похожа!!», «Лизонька копия вашей мамочки», «Лиза похожа, только глаза у Лизы другие. Глаза то Максимкины».

А кто-то уверен, что — внучка. «Клава похожа на пробабушку», «Клавдия удивительно похожа на прабабушку, оказывается)», «Ничего подобного, Клавочка копия своего папы», — спорят они.

А как считаете вы?

Фото: instagram