Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

4-летняя дочь Галкина Лиза очаровала Сеть уроками французского

1 / 10
Фото из Instagram Максима Галкина
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Шоумен и телеведущий показал, как его дочь изучает иностранный язык

Многочисленные поклонники семьи Аллы Пугачевой и Максима Галкина без ума от их двойняшек — четырехлетних Гарри и Лизы. Фолловеры знают, что малыши могут похвастаться различными талантами.Так, например, Лиза, которую пользователи Сети назвали ангелочком за огромные глаза и белокурые волосы, уже получила свою первую награду в соревнованиях по плаванию, постоянно восхищает публику своим актерским мастерством. А несколько часов назад ее папа поделился в Instagram роликом, снятым во время уроков французского.

Поклонники вновь осыпали Лизу комплиментами и обратили внимание на то, что даже на занятиях иностранным языком девочка демонстрирует актерский талант: «Какая прелесть, вздыхает!», «Девочка очень развита, смотришь и получаешь позитив, спасибо», «Какая же умница и ещё красавица!!!! Это необыкновенное чудо!!!», «Умничка , так хорошо знает французкий», «Очень умненькая девочка,так на Макса похожа здесь. Четыре года , а очень многим занимается.Супер! Обворожительный ребенок!», «Утомляет конечно...Лизу французкий, но умничка!!! Стойко держится😄👍».

Фото: instagram

Гороскоп