4-летняя дочь Галкина Лиза очаровала Сеть уроками французского

Многочисленные поклонники семьи Аллы Пугачевой и Максима Галкина без ума от их двойняшек — четырехлетних Гарри и Лизы. Фолловеры знают, что малыши могут похвастаться различными талантами.Так, например, Лиза, которую пользователи Сети назвали ангелочком за огромные глаза и белокурые волосы, уже получила свою первую награду в соревнованиях по плаванию, постоянно восхищает публику своим актерским мастерством. А несколько часов назад ее папа поделился в Instagram роликом, снятым во время уроков французского.