4-летняя дочь Галкина Лиза очаровала Сеть уроками французского
Многочисленные поклонники семьи Аллы Пугачевой и Максима Галкина без ума от их двойняшек — четырехлетних Гарри и Лизы. Фолловеры знают, что малыши могут похвастаться различными талантами.Так, например, Лиза, которую пользователи Сети назвали ангелочком за огромные глаза и белокурые волосы, уже получила свою первую награду в соревнованиях по плаванию, постоянно восхищает публику своим актерским мастерством. А несколько часов назад ее папа поделился в Instagram роликом, снятым во время уроков французского.
Поклонники вновь осыпали Лизу комплиментами и обратили внимание на то, что даже на занятиях иностранным языком девочка демонстрирует актерский талант: «Какая прелесть, вздыхает!», «Девочка очень развита, смотришь и получаешь позитив, спасибо», «Какая же умница и ещё красавица!!!! Это необыкновенное чудо!!!», «Умничка , так хорошо знает французкий», «Очень умненькая девочка,так на Макса похожа здесь. Четыре года , а очень многим занимается.Супер! Обворожительный ребенок!», «Утомляет конечно...Лизу французкий, но умничка!!! Стойко держится😄👍».
Фото: instagram