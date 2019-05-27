«Вот это глубина»: Екатерина Климова показала фото с экстремальным декольте

Екатерина Климова гастролирует по дальнему Востоку. Ближайший спектакль «Мастер и Маргарита» Центрального академического театра Российской армии, где служит актриса, пройдет во Владивостоке. И в своем Instagram Екатерина пригласила его жителей на свое выступление.

«Вы живете во Владивостоке ?Тогда мы едем к вам», - подписала она снимок, на котором позирует в образе Маргариты, а рядом с ней – партнер по сцене, актер Сергей Алдонин. При этом на актрисе надето платье с таким глубоким декольте, что от него невозможно оторвать взгляд. О чем не забыли упомянуть и подписчики.