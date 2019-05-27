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«Вот это глубина»: Екатерина Климова показала фото с экстремальным декольте

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Екатерина Климова

Фото: Instagram
Актриса сделала снимок, на котором позирует в роли булгаковской Маргариты.

Екатерина Климова гастролирует по дальнему Востоку. Ближайший спектакль «Мастер и Маргарита» Центрального академического театра Российской армии, где служит актриса, пройдет во Владивостоке. И в своем Instagram Екатерина пригласила его жителей на свое выступление.

«Вы живете во Владивостоке ?Тогда мы едем к вам», - подписала она снимок, на котором позирует в образе Маргариты, а рядом с ней – партнер по сцене, актер Сергей Алдонин. При этом на актрисе надето платье с таким глубоким декольте, что от него невозможно оторвать взгляд. О чем не забыли упомянуть и подписчики.

Екатерина Климова и Сергей Алдонин

Фото: Instagram

«Вам идет образ Маргариты», «Вот это глубина», «Я тоже климовофилка», «Как можно быть такой красивой», «Вот это декольте», - появились комментарии (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

Большинство поклонников писали, что завидуют жителям Владивостока, и спрашивали, когда Климова приедет в их город с гастролями. Причем список мест, где ее ждут, был нескончаемым.

Екатерина Климова – не только успешная актриса, сыгравшая уже более чем в 50 фильмах и 15 спектаклях, но и счастливая многодетная мать. Часто поклонники спрашивают ее, как удается совмещать плотные рабочие графики и уход за такой многочисленной семьей. Недавно в СМИ появилась информация, что Екатерина Климова разошлась с мужем Гелой Месхи. Однако после актеры опровергли информацию.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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