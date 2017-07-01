«Мешают только графики»: Гела Месхи откровенно рассказал о семейной жизни с Екатериной Климовой

В интервью изданию PeopleTalk актер Гела Месхи откровенно рассказал о своем чувстве к «идеальной женщине». Популярность актера растет с каждым днем, но Екатерина его не ревнует ни к поклонницам, ни к коллегам. В июне супруги отметят четвертую годовщину свадьбы. В семье растет общая дочь Изабелла и трое детей актрисы от предыдущих браков – Лиза, Матвей и Корней.

«У старших детей уже своя тусовка, они проводят много времени вместе – ходят в кино. А у нас с женой не так часто получается долго быть вместе», - рассказывает Гела. Актер старается баловать жену-красавицу и делает ей приятные сюрпризы. Так, однажды он тайком приехал к ней в Вильнюс, где проходили ее гастроли, привез подарки и цветы.