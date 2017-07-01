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«Мешают только графики»: Гела Месхи откровенно рассказал о семейной жизни с Екатериной Климовой

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Гела Месхи и Екатерина Климова вместе уже пять лет

Фото: Instagram
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В начале июня супруги отметят четвертую годовщину свадьбы. Актер рассказывает, как ужиться двум творческим людям в одной семье.

В интервью изданию PeopleTalk актер Гела Месхи откровенно рассказал о своем чувстве к «идеальной женщине». Популярность актера растет с каждым днем, но Екатерина его не ревнует ни к поклонницам, ни к коллегам. В июне супруги отметят четвертую годовщину свадьбы. В семье растет общая дочь Изабелла и трое детей актрисы от предыдущих браков – Лиза, Матвей и Корней.

«У старших детей уже своя тусовка, они проводят много времени вместе – ходят в кино. А у нас с женой не так часто получается долго быть вместе», - рассказывает Гела. Актер старается баловать жену-красавицу и делает ей приятные сюрпризы. Так, однажды он тайком приехал к ней в Вильнюс, где проходили ее гастроли, привез подарки и цветы.

Супругов не смущает 9-летняя разница в возрасте. Месхи уверен, что ему улыбнулась настоящая удача, что Екатерина выбрала именно его. Оба актера востребованы, участвуют сразу в нескольких проектах – много снимаются и играют в театре. И главная проблема в их семье – плотные графики и отсутствие свободного времени.

«Творческая семья — это всегда интересно, можно обсуждать, спорить и советоваться. Единственная большая проблема — графики, но мы стараемся находить лазейки», — рассказал актер изданию.

Когда у Климовой и Месхи есть свободные выходные, они стараются провести из все вместе, очень любят ездить на дачу.

Гела быстро нашел общий язык с детьми Екатерины. Он признается, что может, и хотел бы быть строгим родителем, но он все время в разъездах: «Приезжаешь домой, видишь эти глаза и выполняешь все желания. Недавно был в Минске, спросил, что привезти, и Белла попросила игрушечный магазин. Пришлось побегать».

Некоторое время назад в интернете поползли слухи, что одна из самых красивых актерских пар распалась. Поводом тому стал пост Гелы в социальной сети Instagram с подписью «Свобода и только вперед». На самом деле тогда актер закончил очередной проект и радовался этому. Однако злопыхатели все додумали сами. Поэтому, чтобы не давать лишних поводов для пересуда, Месхи старается огораживать личную жизнь и не делать ее достоянием общественности.

В финале откровенного интервью Гела признался, что считает себя счастливым человеком: его карьера идет в гору, а рядом с ним находится идеальная женщина. И, несмотря на нехватку времени, супруги любят друг друга и дорожат семьей.

Кстати, сегодня на экраны кинотеатров выходит фильм «Миллиард», в котором Гела Месхи сыграл одну из главных ролей.

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Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram

Видео: Instagram, youtube.com/ Вечерний Ургант

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